Nacistická zástava v okne školy vzbudila pohoršenie, učiteľ ju použil počas hodiny dejepisu

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - V okne školy v americkom Marylande visela počas víkendu nacistická zástava. Svedkovia ju videli, keď prišli na basketbalový zápas do Governor Thomas Johnson High School v meste Frederick, pričom na internete sa začali rýchlo šíriť fotografie so zástavou.Zástupkyňa tamojšieho školského obvodu Theresa R. Alban objasnila, že ju použili počas hodiny dejepisu, keď sa učili o druhej svetovej vojne. Dodala, že ju zvesili hneď, ako ich na to upozornili a následne sa ospravedlnili verejnosti."Nemá to nič spoločné s hodnotami nášho školského systému," vyhlásila. Riaditeľ školy Daniel Lippy uviedol, že vykonali všetky kroky pre to, aby sa to už nikdy neopakovalo.