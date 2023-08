Nacistické symboly aj detská pornografia, nezákonný obsah odhalila prehliadka četových správ pätice nemeckých policajtov

Nacistické symboly a detská pornografia

Nemecké zákony

7.8.2023 (SITA.sk) - Prokurátori v Nemecku odhalili v četových správach, do ktorých bolo zapojených päť príslušníkov z troch rôznych policajných okresov, nezákonný obsah vrátane nacistických symbolov. Informuje o tom portál Euronews. Nález priniesli prehliadky v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.Hlavná prokurátorka Annette Milk, ktorá prípad vyšetruje, uviedla, že pätica mužov vo veku 22 a 25 rokov je podozrivá, že si počas výcviku v četoch vymieňali nacistické symboly a prechovávali detskú pornografiu. Traja z obvinených patria k policajnému riaditeľstvu v Recklinghausene a po jednom k policajným orgánom v Kleve a Borkene.Na čety podľa nej narazili počas vyšetrovania šiesteho podozrivého. Prokuratúra obvinila teraz už bývalého policajta z posielania pravicovo-extrémistických symbolov v četoch a z prechovávania a šírenia detskej pornografie. Po absolvovaní výcviku krátky čas pracoval na policajnom riaditeľstve.Minulý týždeň vykonali domové prehliadky u troch policajtov.Krajinský minister vnútra Severného Porýnia-Vestfálska Herbert Reul označil zmienených policajtov za osoby, ktoré preukázali charakterové a morálne nedostatky nevhodné pre uniformovaných príslušníkov. Trval zároveň na tom, že mladí policajti, rovnako ako starší príslušníci policajného zboru, sú rovnako zodpovední za svoje konanie.„Mladí štátni zamestnanci, rovnako ako starší, sa musia bez najmenších pochybností postaviť na obranu spravodlivosti, práva a hodnôt našej ústavy,“ skonštatoval.Nemecké zákony výslovne zakazujú verejné popieranie holokaustu a šírenie nacistickej propagandy, a to na internete aj na verejných fórach. To zahŕňa zdieľanie obrázkov, ako sú hákové kríže, nosenie uniforiem SS a vyhlásenia na podporu Adolfa Hitlera. Zákon tiež stanovuje prísne usmernenia, ako musia spoločnosti sociálnych médií moderovať nenávistné prejavy a nahlasovať hrozby.