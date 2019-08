Nácvik vojenskej prehliadky v B. Bystrici prinesie dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Banskobystričanov, návštevníkov mesta i obyvateľov okolitých obcí čakajú nasledujúce dni výrazné dopravné obmedzenia. Dôvodom je uzávera časti cestných komunikácií súvisiace s celoštátnymi oslavami 75. výročia SNP. Prvé obmedzenie bude už v utorok 27. augusta podvečer.Ako v pondelok informovala hovorkyňa ministerstva obrany, Danka Capáková, od utorka do stredy 28. augusta, v čase od 21.00 do 6.00 h, sa v Banskej Bystrici uskutoční generálny nácvik slávnostnej vojenskej prehliadky Ozbrojených síl (OS) SR, ktorá je súčasťou programu osláv SNP 29. augusta.zdôraznila Capáková s tým, že rezort obrany sa ospravedlňuje obyvateľom za nepríjemnosti, ktoré môžu byť spôsobené hlukom a dopravnými obmedzeniami.Súčasťou bude aj nácvik výsadkov príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia, ktoré sa uskutočnia v utorok od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h, v rovnakom čase aj v stredu.Nácvik preletu leteckej techniky obyvatelia uvidia a začujú v utorok a v stredu od 14.00 do 16.30 h.dodala hovorkyňa.