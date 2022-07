Naď: Ak sa situácia v Českom Švajčiarsku nezlepší, pošleme vrtuľník OS

Pri hasení rozsiahleho požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko by mohol pomôcť vrtuľník Ozbrojených síl (OS) SR. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na stredajšom brífingu v Ružomberku. Podľa jeho slov sú pripravení vrtuľník vyslať v prípade, ak sa tam nezlepší situácia. Zdôraznil, že komunikujú s českou stranou.





"Pomoc obyvateľstvu je na prvom mieste. Robíme, čo vieme, kapacity sú limitované. Zároveň sa snažíme pomôcť aj našim priateľom v Slovinsku, Českej republike alebo kdekoľvek inde. Keby nastala situácia, že by u nás boli tak zásadné a obrovské požiare, aké sú v týchto krajinách, aj my by sme boli vďační, keby nám prišli pomôcť," skonštatoval Naď.Šéf rezortu obrany pripomenul, že v Českom Švajčiarsku je momentálne nasadený vrtuľník Leteckého útvaru ministerstva vnútra SR vrátane hasičov. "Náš vrtuľník hasil ešte predvčerom (25. 7.) v Slovinsku, ďalšie dva hasili v Malej Lodine a vo Veľkej Fatre," priblížil.V národnom parku České Švajčiarsko horí plocha približne 1000 hektárov. Na mieste naďalej zasahuje viac ako 400 hasičov.