Nad Bieloruskom cvičili ruské bombardéry, napätým vzťahom s Poľskom to nepomohlo

Nacvičovali zachytenie

Bezprecedentné navyšovanie vojsk

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko vo štvrtok vyslalo dva strategické bombardéry na cvičnú misiu nad Bieloruskom. Ako pripomína agentúra AP, je to ukážka podpory Moskvy pre jej spojenca v čase sporov pre migračnú krízu na bielorusko-poľskej hranici.Bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské bombardéry Tu-160 trénovali bombardovanie na bieloruskej strelnici Ružanskij. V rámci spoločného výcviku bieloruské stíhačky simulovali zadržanie, uviedol tiež rezort.Ruské bombardéry pritom v bieloruskom vzdušnom priestore lietali aj v stredu. Dva stroje Tu-22M3 boli v stredu na podobnej hliadke a bieloruské prostriedky protivzdušnej obrany nacvičovali ich zachytenie.Počas napätej situácie na hraniciach, kde sa tisícky migrantov väčšinou z Blízkeho východu snažia dostať z Bieloruska do Poľska a ďalej do západnej Európy, Rusko silne podporuje Minsk.Európska únia (EÚ) obvinila bieloruského autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka z podpory nelegálnej migrácie ako formy hybridného útoku v odvete za sankcie Západu na jeho vládu pre jeho potláčanie disentu v Bielorusku. Minsk to popiera, tvrdí však, že už nebude brániť migrantom a utečencom v ich snahách dostať sa do EÚ.Bieloruské ministerstvo obrany vo štvrtok obvinilo Poľsko z „bezprecedentného“ navyšovania vojenskej prítomnosti v pohraničí. Ako vyhlásilo, kontrola migrácie si nevyžaduje koncentráciu 15 000 vojakov podporených tankmi, zariadeniami protivzdušnej obrany a ďalšími zbraňami.„Vyzerá to skôr ako vytvorenie útočnej skupiny síl,“ uviedlo ministerstvo a odkazujúc na Rusko dodalo, že zhromaždenie poľskej armády prinútilo Bielorusko reagovať akciami „nezávisle aj v rámci existujúcich dohôd s naším strategickým spojencom“.