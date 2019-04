Nad Bradlom a Piešťanmi poletí formácia lietadiel štyroch štátov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 21. apríla (TASR) – Pri spomienkových slávnostiach 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika v sobotu 4. mája preletí ponad mohylu na Bradle a Letisko Piešťany zostava lietadiel štyroch krajín, ktoré sa spájajú so životom a osudmi Štefánika. TASR o tom informoval hovorca Festivalu letectva Piešťany (FLP) Dušan Hein.Vzdušnú poctu generálovi vzdajú stíhacie a dopravné stroje v 12-člennej zostave leteckých síl Slovenska, Českej republiky, Francúzska a Talianska. Slávnostný prelet kombinovanej zostavy pripravuje Generálny štáb Ozbrojených síl SR so štátmi, v ktorých Štefánik pôsobil.Formáciu povedie slovenské letectvo symbolicky strojom talianskej výroby C-27 Spartan, za ktorým poletí dvojica najnovších stíhačiek Eurofighter Typhoon talianskeho letectva. Nasledovať bude trio stíhacích lietadiel Mirage 2000, ktoré do pietnej zostavy nominovalo Francúzsko.Za nimi budú mať svoje miesto zástupcovia Českej republiky s dopravným lietadlom C-295 CASA v sprievode dvoch stíhacích strojov Aero L-159 Alca. Záver leteckej piety bude patriť opäť Slovensku a jeho trojici stíhačiek typu MiG 29.V sobotu o 13 00 h spomienková zostava spoločne preletí nad Bradlom, kde vzdá poctu Štefánikovi a pozdraví účastníkov oficiálnej slávnosti.nformoval o tom riaditeľ podujatia Hubert Štoksa.