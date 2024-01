Naď dostáva telefonáty, aby mu ani nenapadlo vystúpiť. Účasť Demokratov na protestoch stále blokuje SaS

Video: Prejav Andreja Kisku na proteste v Poprade

19.1.2024 (SITA.sk) - Účasť Demokratov na protestoch blokuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) . Uviedol to predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že aj napriek komunikácii s organizátormi protestov dostávajú stále rovnakú odpoveď.„Pripomínam, že to je tá SaS, ktorá spolu s Hlasom zbierala podpisy na pád vlády Eduarda Hegera a nakoniec vládu spoločne s Hlasom a Smerom povalila," uviedol Naď a dodal, že odmietanie ich účasti na protestoch nabralo aj nový rozmer.„Pred protestmi mi osobne volajú organizátori, aby mi ani len nenapadlo vystúpiť. Viete, ja sa nikam nehrniem a rozumiem, že sa cítia nekomfortne, ak si ma dav zborovo vyžiada na pódium tak, ako to bolo v Trnave," doplnil Naď.Zhodnotil, že tento prístup Progresívneho Slovenska , SaS a Kresťanskodemokratického hnutia nie je správny a nemožno tu pojednávať o zjednotenej opozícii.„Ľudia to cítia a negatívne to komentujú. Demokratom ide o vec, preto svojou účasťou budeme naďalej podporovať protesty, organizačne niektoré zastrešíme a budeme robiť opozičnú politiku pre všetkých," uzavrel predseda Demokratov.