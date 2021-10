Naď: Je dôležité, aby sme ľuďom na Slovensku pripomínali, aký je dôležitý boj s terorizmom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Je dôležité, aby sme ľuďom na Slovensku pripomínali, aký je dôležitý boj s terorizmom. Povedal to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý si v nedeľu v Spojených štátoch amerických pripomenul obete teroristického útoku na Svetové obchodné centrum z roku 2001. Šéf rezortu obrany v tejto súvislosti položil veniec k Národnému pamätníku 11. septembra v New Yorku.Naď zdôraznil, že išlo o najväčší teroristický útok v histórii.„Je dôležité, aby sme pripomínali aj našim ľudom na Slovensku, ako je dôležitý boj s terorizmom. Ako je veľakrát potrebné realizovať opatrenia zvyšujúce bezpečnosť ľudí kdekoľvek na svete,“ uviedol.Doplnil, že od roku 2001 neeviduje žiaden zásadný bezpečnostný incident, napríklad v leteckej doprave. Je podľa neho teda zrejmé, že opatrenia, ktoré teroristický útok priniesol, boli nápomocné.„Máme odvtedy za sebou aj množstvo iných udalostí, ako je Afganistan a Irak. Niektoré boli úspešnejšie a niektoré menej úspešné. Afganistan, z ktorého sme odišli, to bolo miesto plné teroristických organizácií. To sa podarilo vykynožiť a teraz je úlohou svetového spoločenstva, aby sme nedovolili, aby sa do tých krajín opäť vrátili teroristické organizácie,“ uzavrel Naď.