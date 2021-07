Naď obvineniam voči Mikulcovi o úplatku neverí, interné dokumenty potvrdzujú verziu ministra vnútra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na obvineniach, že minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) vzal úplatok, nebude veľa pravdy. Myslí si to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). „Videl som aj interné dokumenty vo Vojenskom spravodajstve, ktoré potvrdzujú verziu pána Mikulca, takže to sú skôr také informácie "jedna baba povedala",“ povedal v stredu po rokovaní vlády Naď.Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní mimo iného povedal, že odsúdený bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech mu hovoril, že Mikulec údajne zobral niekoľko tisíc eur „za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve“. Čechovi to údajne povedal bývalý šéf finančnej správy, dnes stíhaný František Imrecze.