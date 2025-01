Naď obvinil Fica z nákupu falošných fanúšikov, na Facebooku má viac lajkov ako Beyoncé

Absurdné čísla

7.1.2025 (SITA.sk) - Facebookový účet premiéra Roberta Fica Smer-SD ) používa podľa bývalého ministra obrany a predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa zakázané formy manipulácie, čím porušuje pravidlá nastavené spoločnosťou Meta . Podľa neho má Ficov účet falošných fanúšikov aj kúpené lajky.„Falošní fanúšikovia z Bangladéša či Srí Lanky, na internete kúpené falošné lajky v desaťtisícoch, pomocou rôznych botov a umelej inteligencie zdieľaný obsah s cieľom manipulácie ľudí. Takto funguje facebookový účet klamára a moskovského lokaja Fica, ale aj ďalších predstaviteľov koalície zla,“ uviedol Naď vo svojom statuse.Spoločnosť Meta už podľa jeho informácií o tejto skutočnosti vie a zvažuje, čo s tým. Naď je presvedčený, že Meta by pre zámerné porušovanie pravidiel mala Ficovi aj niektorým jeho ďalším kolegom zrušiť účty.Predseda vlády má na svojom facebookovom profile 314-tisíc sledovateľov, pričom pod svojimi príspevkami máva bežne desiatky tisíc lajkov. Napríklad príspevok s vianočným stromčekom mu olajkovalo 75-tisíc ľudí. Ani svetová pop star Beyoncé , ktorá má až 56 miliónov sledovateľov, takéto čísla nedosahuje.„Ficovi nohsledi - a ja som presvedčený, že aj s výdatnou pomocou ruských tajných služieb sa už neštítia pri manipuláciách ísť ani tak ďaleko, že ešte aj svetová top star Beyoncé má menej lajkov ako Fico, a to má skoro 200-krát viac sledovateľov ako náš pomýlený moskovský sluha. Rumuni si už uvedomili vážnosť situácie a robia poriadky, a týka sa to aj sociálnych sietí. Kedy si uvedomia vážnosť situácie slovenské zodpovedné orgány, ale aj samotná spoločnosť Meta?“ pýta sa Naď.Na účet slovenského premiéra sa pozrel slovenský marketér Tomáš Pjontek, ktorý zverejnil výsledky jednoduchej analýzy na sociálnej sieti LinkedIn.Poukázal na to, že Fico sa dostáva až na tak absurdné čísla, že s jeho Facebookom sa nemôže porovnávať ani najznámejšia satirická stránka Zomri či športové celebrity Petra Vlhová alebo Paulína Fialková . „Český premiér Petr Fiala má len smiešny zlomok z Ficových čísel. Európski lídri Scholz či Macron vyzerajú popri Ficovi ako mestskí poslanci, ktorých prevalcuje aj Facebook Matúša Šutaja Eštoka ,“ skonštatoval Pjontek.Poukázal na to, že kto chce na Facebooku podvádzať, nie je to vôbec zložité a ani drahé. Napríklad 10-tisíc lajkov sa dá jednoducho kúpiť cez podvodné platformy za 50 až 100 dolárov. Za relatívne lacný peniaz sa dajú nakúpiť aj komentáre a zdieľania.„Fejkové lajky, komenty a zdieľania od botov a kradnutých účtov. Do toho môžeme na Ficovom Facebooku vidieť takmer výhradne pochvalné a adorujúce komentáre. Moderované armádou adminov, ktorí to tam zbesilo premazávajú a blokujú,“ upozornil.