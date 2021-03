Naď očakáva od Sulíka ospravedlnenie za status SaS, bol nepravdivý a zavádzajúci

SaS píše o absolútnej túžbe po moci

OĽaNO možno vôbec nebude vo vláde

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) poprel, že by chcel vládu s odídencami zo strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Ako zdôraznil, v aktuálnej situácii však nevie vylúčiť, že by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vládlo aj s podporou týchto poslancov, pretože, „nevie, ako sa to vyskladá“. Povedal to médiám počas rokovania vlády.Naď zároveň očakáva ospravedlnenie od ministra hospodárstva Richarda Sulíka SaS ) za status, ktorý zverejnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti.Podľa Naďa bol nepravdivý a zavádzajúci. Uviedli v ňom, že „ide o absolútnu túžbu po moci, ak by sa premiér Igor Matovič (OĽaNO) snažil udržať na čele vlády s podporou skupinky okolo poslanca Milana Mazureka “.Strana SaS sa v statuse odvolávala na stredajší výrok ministra obrany Naďa. Šéf rezortu obrany totiž na otázky médií pred rokovaním vlády odpovedal, že nevie vylúčiť, že by hnutie OĽaNO vládlo s podporou odídencov zo strany ĽSNS.„Ja to nechcem. Ale neviem, čo bude. Neviem, ako sa to vyskladá. Na konci dňa to môže skončiť takým spôsobom, že OĽaNO vôbec nebude vo vláde a bude tu vládnuť nejaká úplne iná zmeska ľudí, lebo takéto diskusie tu prebiehajú v zákulisí,“ vysvetlil svoje predchádzajúce vyjadrenia Naď.Minister obrany doplnil, že v hnutí sledujú, ako koaličný partner oslovuje rôznych opozičných poslancov, aby hlasovali proti vláde. „My sa snažíme tú vládu udržať a poslanci SaS chodia po opozičných poslancoch a žiadajú, aby sa hlasovalo o nedôvere vlády,“ uzavrel.Agentúra SITA oslovisla stranu SaS so žiadosťou o reakciu.