Nad Otčenášovou kariérou visí otáznik, bolesť chrbta si lieči injekciami s ozónom

Otčenáš cítil ostrú bolesť

Nechce dobiehať na 80. mieste

11.5.2020 (Webnoviny.sk) - Staronový tréner slovenskej biatlonovej reprezentácie mužov Tomáš Kos bude môcť v novej sezóne rátať s rovnakým obsadením tímu ako to bolo doposiaľ. Sú v ňom Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Michal Šima a Matej Baloga.Jediný otáznik visí nad pokračovaním kariéry Martina Otčenáša a to zo zdravotných dôvodov. Čoskoro 33-ročný Otčenáš v minulej sezóne, ktorú ozdobil 13. miestom v rýchlostných pretekoch na majstrovstvách sveta v Anterselve, trénoval pod vedením manželky Natálie.Otčenáš ako jediný zo Slovákov bodoval vo Svetovom pohári 2019/2020. Skončil v ňom na 61. mieste. Odpoveď na otázku, či bude pokračovať v kariére, dajú injekcie s ozónom, ktorý mu vstrekujú v banskobystrickom súkromnom zdravotníckom zariadení do platničky v driekovej časti chrbtice. Slovenskej mužskej jednotke to má pomôcť v tom, aby sa mu zmenšil opuch platničky. Ten mu tlačil na koreň nervu, ostrú bolesť cítil takmer celú uplynulú sezónu. Informuje o tom denník Šport."Rozhodne môj zdravotný stav, či ešte pôjdem ďalej. Som po druhej ozónovej injekcii. Po každej mám nariadené dva týždne fyzického pokoja. Ak mám pokračovať vo svetovom biatlone, nemôže to byť tak, že tri štvrtiny sezóny ma bude bolieť chrbát. To by znamenalo, že by som nepodával adekvátny výkon. Už by som nechcel, aby som s bolesťami dobiehal na 80. mieste. Verím, že mi súčasná liečba pomôže. Musím však vyčkať. Niektoré dni po prvej injekcii boli už lepšie, iné horšie. Uvidíme, čo bude po druhej,“ uviedol Otčenáš pre denník Šport.Nasledujúca sezóna bude aj pre biatlon predolympijská. Všetci v nej budú plniť olympijské kritériá, ak to dovolí situácia s dosiaľ aktuálnou pandémiou nového koronavírusu. Pre účasť slovenskej mužskej štafety v Pekingu 2022 je potrebné, aby Slovensko skončilo v zime 2020/2021 v Pohári národov do 20. miesta. Bude to o to ťažšie, že Slovensko, na rozdiel od uplynulej zimy, nebude mať na štarte individuálnych disciplín vo Svetovom pohári štvoricu pretekárov, ale iba troch.