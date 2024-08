Naď poukázal na ďalší premrštený honorár pre umelca na oslavách SNP, Melicher obvinenia odmieta (foto+video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.8.2024 (SITA.sk) - Exminister obrany Demokrati ) poukázal na ďalší premrštený honorár pre umelca na oslavách 80. výročia SNP . Tentokrát ide o kúzelníka za takmer 12-tisíc eur.„Po plieskaní bičom za takmer deväťtisíc eur, mám pre vás ďalšie zaujímavé zistenie… čáry máry fuk za 12-tisíc eur na oslavách SNP. Je toto normálne?,“ napísal Naď na sociálnej sieti s tým, že by tieto peniaze bolo vhodné dať skôr organizáciám, ktoré sa starajú o vojnových veteránov, ktorí reálne bojovali v SNP, a môžu šíriť odkaz pravdy a toho, čo počas SNP zažili.„Alebo rodinným príslušníkom pozostalým po vojakoch, ktorí padli v službe vlasti, stokrát lepšie by urobili, a to opakujem, vážim si všetkých umelcov, no toto je extrémne nehospodárne. Alebo nás má ten kúzelník za 12-tisíc začarovať, aby sme nevideli všetky tie nehoráznosti, ktoré táto vláda prevádza?“ uzavrel Naď.K honorárom pre umelcov sa vyjadril štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher . Ako uviedol, Naď sa opäť ozval, a opäť klame.„Ak by si bývalý minister dôkladne prečítal zmluvy na oslavy SNP a nestrieľal by len tak povrchne bez reálnych faktov, zistil by, že bičom na SNP nebude plieskať jeden človek za osemtisíc eur na deň, ale bude ich rovno 11 počas dvoch dní. Nie je ťažké si to dohľadať, ale chápem, že zodpovedná práca nie je nič pre vás,“ odkázal Naďovi vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa štátneho tajomníka by si títo umelci zaslúžili aj 500 eur na deň.„Umelci, ktorí vystúpia na oslavách SNP si však pýtajú za jeden deň vystupovania len polovičnú cenu, a to 250 eur na deň, a to najmä preto, že na rozdiel od Naďa majú radi Slovensko a jeho tradície. Mohli by sme im dať pokojne aj 500 eur, určite by si to zaslúžili viac, ako keď Naď prihral priateľom z Globsec-u 150-tisíc eur na konci mandátu,“ uzavrel Melicher.