Naď sa do nákupu ďalších vrtuľníkov pre ozbrojené sily nehrnie, rozhodnutie nechá na svojho nástupcu

Polovicu nákladov zaplatia USA

Využívať by ich mohla aj polícia

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nákup ďalších vrtuľníkov pre Ozbrojené sily SR (OS SR) nie je otázka na toto volebné obdobie. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v súvislosti s obstarávaním dvoch viacúčelových vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, ktoré odobrila na začiatku júna vláda.Slovensko nakúpi nové vrtuľníky s využitím 50 miliónov dolárov od vlády Spojených štátov amerických (USA). Naď počas svojej nedávnej návštevy USA pripomenul, že spolu s dvoma novými vrtuľníkmi Black Hawk bude mať Slovensko 11 vrtuľníkov, no vo všetkých programových plánoch týkajúcich sa vrtuľníkového letectva sa hovorilo o 18.„To znamená, že niekedy v budúcnosti predpokladám, že už môj nástupca alebo niektorí z mojich nástupcov budú riešiť nákup ďalších siedmich vrtuľníkov, ale určite to nie je otázka pre toto volebné obdobie,“ povedal.Nové vrtuľníky by mali na Slovensko priletieť niekedy v roku 2023. Celkové náklady kontraktu sú vo výške 111,4 miliónov amerických dolárov (USD) bez DPH. Z tejto sumy rezort obrany zaplatí sumu 61,4 miliónov USD na splátky. Ministerstvo teda ešte vrtuľníky nemuselo začať splácať.„Tam bola tá veľká výhoda, že 50 percent nákladov zaplatili spojené štáty v rámci grantového programu, ktorý vláda Spojených štátov poskytla Slovenskej republike. Konkrétne 50 miliónov dolárov. Prvý rok sa v podstate splácajú z peňazí, ktoré poskytli Spojené štáty a až od budúceho roka začneme splácať aj my,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.Podľa Naďa sa nové vrtuľníky už začali vyrábať. Určené by mali byť pre špeciálne sily OS SR. Využívať by ich však mohla aj polícia."Na základe dohody, ktorú sme uzavreli aj s pánom ministrom Mikulcom, už dnes poskytujeme naše vrtuľníky Black Hawk pre Policajný zbor pri špeciálnych policajných zásahoch a samozrejme tie vrtuľníky, ktoré budú špeciálne vybavené na zásahy, budeme takisto veľmi radi poskytovať,“ uzavrel Naď.