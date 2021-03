Naď sa ospravedlnil sa expremiérke Radičovej, vraj zle vyhodnotil jej slová o Kuciakovi a Kušnírovej

6.3.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) sa ospravedlnil bývalej premiérke Ivete Radičovej, že zle vyhodnotil jej slová „Ak by sme súboj v roku 2010 vyhrali, Kuciak s Kušnírovou tu dnes mohli byť“. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.





Ospravedlnil sa aj Grendel

Radičová sa zásadne ohradila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ako vysvetli, osobne to vyhodnotil tak, že Radičová v uvedenom texte naráža na pád vlády spojený s eurovalom.Radičovej sa cez svoj profil na sociálnej sieti ospravedlnil aj poslanec Gábor Grendel (OĽaNO). Priznal, že v rozhovore pre Denník N 4. marca urobil chybu, keď uviedol, že aj Radičová povedala niečo podobné ako premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že išlo o zhruba dva roky starý výrok, ktorý si nesprávne pamätal.„Osobne som to vyhodnotil tak, ako už viackrát v minulosti sama povedala, že Richard Sulík zhodil jej vládu. Tým pádom mi logicky vyšlo, že keďže Sulík podľa jej vyjadrení zhodil jej vládu, tak sme ten súboj v roku 2010 nevyhrali a ďalej to už poznáte...,“ napísal Naď. Minister totiž obraňoval premiérovo vyjadrenie s tým, že Matovič „v podstate len zopakoval jej slová z rozhovoru v roku 2019“.Radičová sa v piatok 5. marca v rubrike Udalosti týždňa Denníka N zásadne ohradila proti nepravdivým tvrdeniam, ktoré uviedli poslanec Grendel a Naď. Podľa nej na obranu premiéra používajú manipulatívne a nepravdivé tvrdenia. Podotkla, že Matovič na tlačovej konferencii 2. marca spojil smrť Jána Kuciaka a jeho snúbenice s neodsúhlasením eurovalu a následným pádom vlády Ivety Radičovej.„Ja som zhruba pred dvoma rokmi v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora (2010), keď prezident Gašparovič protiústavne nevymenoval zvoleného Jozefa Čentéša , povedala, že, keby sa nám ten súboj v roku 2010 podarilo vyhrať, tak možno by tu dnes Janko Kuciak s Martinou boli‘. To sú celkom odlišné tvrdenia,“ konštatovala Radičová.Zdôraznila, že žiadny náznak podobnosti tu neexistuje a je to preto lož.