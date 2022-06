Naď sa stretol so švédskym ministrom obrany Hultqvistom, prebrali vojnu na Ukrajine aj tender na obrnené vozidlá

Analýza odporučila Švédov

Rozhodnutie urobí vláda

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď OĽaNO ) v piatok 3. júna prijal v priestoroch rezortu obrany ministra obrany Švédska Petra Hultqvista.Predmetom rokovania oboch ministrov bola situácia na Ukrajine, projekty v rámci Európskej únie (EÚ) Severoatlantickej aliancie (NATO) , ale aj tender na obstarávanie pásových bojových obrnených vozidiel (PBOV) a pásových obrnených vozidiel (POV) pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) . Minister obrany o tom informoval na tlačovej konferencii.Okrem aktuálneho ukrajinského konfliktu bolo hlavnou témou konferencie aj obstarávanie pásovej techniky pre OS SR.„Som veľmi vďačný, že analýza na slovenskej strane odporučila prijať švédsku techniku. Máme veľké skúsenosti s nasadením tejto techniky v bojových zónach, ako napríklad Afganistan. Tieto vozidlá sú taktiež vo výzbroji vo Fínsku, Dánsku alebo Estónsku. Dúfam, že na konci výberového procesu si Slovensko vyberie túto alternatívu,“ uviedol Peter Hultqvist.O výsledkoch tendra podľa ministra obrany rozhoduje vláda, ktorá má posledné slovo. Švédske pásové obrnené vozidlá vyhovujú najviac stanoveným technickým kritériám a finálne rozhodnutie ministerstvo očakáva v najbližšom čase.„Určite by som bol rád, keby rozhodnutie padlo do letnej prestávky. Čo sa týka zapojenia slovenských firiem v tejto otázke, očakávame zapojenie 30 slovenských firiem o dodávaní konkrétnych dielov,“ povedal Naď.O dodanie vojenskej pásovej techniky Slovensku majú záujem okrem Švédska aj iné krajiny, predovšetkým Maďarsko a Španielsko. Minister Naď v ostatnom čase o tejto otázke komunikoval práve s predstaviteľmi Maďarska i Nemecka.„Je úplne prirodzené, že jednotlivé vlády, ktoré sú v tejto súťaži zapojené, sa snažia dodať viac informácií. Ja som v tomto fér, švédskemu ministrovi som povedal, že v tejto veci žiadne rozhodnutie urobené nebolo. Rozhodnutie je v rukách vlády SR,“ dodal šéf rezortu obrany.Celkové predpokladané náklady na obstaranie švédskych bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel sú v prípade 30 mm kanóna 1 669 000 000 eur s DPH a 1 689 000 000 eur s DPH v prípade 35 mm kanóna.Španielske PBOV a POV by vyšli Slovensko na 1 725 000 000 eur s DPH a maďarské na 1 854 000 000 eur s DPH.