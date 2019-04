Nad Slovenskom budú 1. až 3. mája prelietavať americké vrtuľníky

Ilustračná snímka. Foto: OS SR Foto: OS SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Rezort obrany upozorňuje obyvateľov Slovenska na prelety amerických vrtuľníkov UH-60 v súvislosti s cvičením Combined Southern Exercise Campaign 2019 na trase z Lotyšska do Talianska, s plánovaným medzipristátím v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková.Prelety sa uskutočnia v termínoch od 1. do 3. mája 2019. Celkovo preletí deväť vrtuľníkov cez územie západného Slovenska.uviedla Capáková.