Naď víta záujem Švédska a Fínska o vstup do NATO, bude to veľký deň pre silnejšiu obranu Európy

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽaNO) teší záujem Švédska a Fínska stať sa súčasťou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Ako Naď napísal vo svojom profile na sociálnej sieti, ak sa krajiny stanú súčasťou NATO, bude to veľký deň pre silnejšiu obranu a bezpečnosť Európy. „Treba uznať Putinovi, že jedna vec sa mu naozaj podarila: Výrazne posilnil NATO,“ dodal šéf rezortu obrany.Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili svoju podporu pre vstup krajiny do Severoatlantickej aliancie. Na svojej webstránke o tom informovala televízia CNN. O možnom vstupe severskej krajiny do vojenskej aliancie sa začalo hovoriť po tom, ako Rusko, s ktorým má 1 300-kilometrovú hranicu, napadlo Ukrajinu. Záujem o vstup do NATO má podľa medializovaných informácií aj Švédsko.