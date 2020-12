Naď vraj chystá „tajnú“ modernizáciu vozidiel pechoty, smerácky minister za rovnaký plán čelil kritike

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 - Ministerstvo obrany SR sa potajomky chystá obstarať modernizáciu ďalších 14 bojových vozidiel pechoty (BVP). Rovnaká modernizácia celkovo 35 vozidiel sa robila aj za predošlých ministrov Petra Gajdoša (SNS) a Martina Glváča (Smer-SD). Obaja za ňu čelili kritike.Informuje o tom Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) s tým, že plán modernizovať ďalšie kusy mu potvrdil národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Jozef Zekucia.Aj po modernizácii sú BVP do súčasných konfliktov nevhodné. Minister Jaroslav Naď (OĽaNO) tvrdí, že o realizácii projektu zatiaľ „ani náhodou nebolo rozhodnuté“.Podľa informácií ICJK previezlo v auguste ministerstvo obrany do priestorov súkromnej spoločnosti MSM Land Systems, ktorá patrí do „impéria“ českého zbrojára Jaroslava Strnada, štyri armádne vozidlá typu BVP.Centrum zistilo, že hoci ide o funkčné bojové stroje, k presunu neexistuje žiadna zmluvná dokumentácia a ministerstvo ich súkromníkovi odovzdalo len na základe preberacích listov.