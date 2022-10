Naď vyvrátil ďalšie Ficove klamstvá o darovaní vybavenia Ukrajine. Obvineného expremiéra vo videu doslova vysmial

Húfnice Zuzana 2 sme predali

Ficova síra klamstiev

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) ostro reagoval na otázky predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Róberta Fica o vybavení, ktoré bolo z našich ozbrojených síl poslané na Ukrajinu.„Vážený pán poslanec Národnej rady SR, tohto času Políciou SR obvinený zo zosnovania mafiánskej skupiny. Položili ste pani prezidentke niekoľko otázok, na ktoré má odpovedať, pretože ja som pre vás nedôveryhodný," povedal na úvod šéf rezortu obrany.Naď vo svojej reakcii na sociálnej sieti vysvetľuje, že sme Ukrajine nedali žiadne tanky a vďaka našim vzťahom s Nemeckom nám čoskoro príde 15 moderných tankov.Šéf rezortu upozorňuje tiež na to, že samohybné húfnice Zuzana 2 sme Ukrajine nedarovali, ale predali. Doposiaľ sme Ukrajine nadali ani žiadne bojové vozidlá.„Čo sa týka protivzdušného systému obrany S-300, áno, dali sme Ukrajine jednu polofunkčnú batériu, ktorá nebola nasadená, nepoužívala sa a ležala v garáži pri Nitre," vysvetlil Naď.Šéf rezortu obrany taktiež pripomína, že akákoľvek pomoc poskytnutá Ukrajine nám je preplácaná prostredníctvom Európskej únie a navyše sme dostali 200 miliónov amerických dolárov ako dar od USA.„Nech sa páči, pán poslanec, toto je odpoveď na vašu otázku. Ja vám prajem všetko najlepšie a nech vám to pripomína, čo ste vy spravili pre slovenské ozbrojené sily," uzavrel Naď.Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na svojej sociálnej sieti uvádza, že bývalý premiér naozaj nemusí mať obavy o stav našich ozbrojených síl, pretože rezort obrany od vypuknutia konfliktu na Ukrajine odvádza nadprácu v ochrane Slovenska.„Počas vládnutia Roberta Fica sa pre slovenskú obranu nevybavilo, okrem kšeftov pre pána Výboha a spol., takmer nič. Predseda strany Smer-SD vypúšťa opäť síru klamstiev, rovnako ako pri obrannej zmluve s USA. Dodnes je Slovensko zvrchovaný štát, nie sú tu americké základne a americkí vojaci ani nezačali hromadne znásilňovať ženy," dodáva Heger a uisťuje, že slovenská obrana je stále v najlepšej kondícii.Predseda strany Smer-SD Fico žiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , aby informovala verejnosť o tom, aké množstvá a druhy munície, koľko bojových vozidiel pechoty, tankov či ďalších zbraňových systémov bolo odovzdaných z vybavenia Ozbrojených síl SR (OS SR) Ukrajine. Uviedol to v otvorenom liste prezidentke ako hlavnej veliteľke Ozbrojených síl SR.