Nadácia COOP Jednota rozdá obciam a mestám 156 000 eur, o víťazoch rozhodne verejnosť

21.2.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Rovnako ako pre vznik prvých slovenských družstiev, aj pre Nadáciu COOP Jednota sú tieto dve vzácne vlastnosti mottom a súčasne hybnou silou. "Po celom Slovensku prevádzkujeme viac ako dvetisíc predajní, prostredníctvom ktorých sme v úzkom kontakte s množstvom našich zákazníkov. Prežívame s nimi život v regióne, záleží nám na tom, aby mali možnosť aktívne sa zapájať do diania vo svojej obci. O náš nadačný program je každoročne veľký záujem, preto ma teší, že sa nám darí v tejto peknej aktivite pokračovať. V náročnom období pretrvávajúcej pandémie to považujeme za mimoriadne dôležité," uviedol Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota.Cieľom Programu podpory lokálnych komunít je umožniť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji podporou realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové areály a detské ihriská. Medzi podporované aktivity patrí aj výsadba a udržiavanie zelene, ochrana životného prostredia, propagácia slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov, budovanie turistických trás a cyklotrás.O grant v maximálnej výške 6 000 eur môžu požiadať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním, ktoré bude prebiehať priamo v predajniach COOP Jednoty v termíne od 15. mája do 15. júna 2022.Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami a s podporou obchodných partnerov svojho zakladateľa prvý raz v roku 2017. V uplynulých piatich ročníkoch prerozdelila medzi 129 subjektov finančný grant v celkovej hodnote viac ako 755 000 eur. Viac informácií nájdete na webstránke programu www.lokalnekomunity.sk Spotrebné družstvá založili Nadáciu COOP Jednota v roku 2001 za účelom podpory zdravotníctva, školstva, športu, vzdelávania, kultúry, umenia a sociálnej pomoci. Za dve dekády fungovania prispela nadácia na lepšie vybavenie nemocníc, polikliník, materských a základných škôl, lokálnych športových klubov, centier voľného času, na pomoc pri povodniach a živelných pohromách, na rozvojslovenských obcí a na sociálnu pomoc jednotlivcom sumou viac ako 5,2 milióna eur.Informačný servis