Nadácia Henkel Slovensko podporí festival Kým žiješ, tancuj, ktorý robí život seniorov krajším

2.5.2024 (SITA.sk) -Jedným z hlavných problémov, s ktorými sa stretávajú seniori na Slovensku, je osamelosť a sociálna izolácia. K organizáciám, ktoré pomáhajú seniorom aktívne tráviť voľný čas a podnecujú pozitívny prístup k starnutiu, patrí aj občianske združenie Kým žiješ, tancuj organizujúce rovnomenný festival v Kultúrno-športovom areáli Krivosúd-Bodovka. Po štvrtýkrát ho podporí aj Nadácia Henkel Slovensko, ktorá sa dlhodobo zasadzuje o zlepšovanie podmienok pre život seniorov na Slovensku."Podpora kvality života seniorov je pre nás jednou z najvýznamnejších tém. Prostredníctvom nadácie sa už niekoľko rokov usilujeme o zvýšenie povedomia o fenoméne starnutia a poukazujeme aj na dôležitosť medzigeneračnej výmeny či podpory aktívneho trávenia času seniorov," vysvetľuje správca Nadácie Henkel Slovensko, Martin Chamko. Ako uviedol ďalej, projekt Kým žiješ, tancuj v našej krajine nemá obdobu. "Festival spája mnohé veci – celoživotnú lásku k folklóru, dlhoročné priateľstvá súboristov, ale aj odovzdávanie tradícií starých rodičov svojim deťom a vnúčatám. Je to inšpiratívny projekt, ktorý ukazuje, čo všetko dokážu aktívni seniori. O jeho výnimočnosti svedčí aj fakt, že záujem prejaví vždy viac súborov, ako môže vystúpiť. Považujem ho za výsledok veľkého odhodlania a práce naozaj výnimočných ľudí. Silný záujem verejnosti nás utvrdzuje v tom, že festival napĺňa svoju úlohu, a preto sme sa ho rozhodli podporiť aj v 21. ročníku," dodáva.Na folklórnom festivale sa každoročne stretávajú seniori s bývalými aktívnymi folkloristami, ktorí si na Slovensku založili vlastné súbory. Festival sa organizuje v obci Krivosúd-Bodovka, ktorá má iba 300 obyvateľov, no pravidelne získava bohatú podporu aj širokej verejnosti. "Finančné prostriedky, ktoré nám venovala Nadácia Henkel Slovensko, nám umožnili, aby sa festivalu zúčastnili aj seniori z okolitých sociálnych zariadení, ako napríklad z Domu sociálnych služieb v Trenčíne či zo zariadenia v Adamovských Kochanovciach. Vďaka tomu mali aj oni zážitok na celý život. Aj to je dôkaz toho, že za pomerne málo prostriedkov dokážeme seniorov nabiť novou energiou a postarať sa o ich obrovskú radosť," uviedol Ján Bolech, organizátor festivalu Kým žiješ, tancuj.K významnej podpore seniorov na Slovensku patrí aj grantový program Henkel Slovensko seniorom, ktorý je činný od roku 2019. Vrátane aktuálneho 6. ročníka výzvy podporila Nadácia Nadácia Henkel Slovensko už viac ako 420 projektov celkovou sumou takmer 300 000 eur. Prostriedky prerozdeľuje organizáciám naprieč celou krajinou a prispieva tak k zlepšeniu kvality života seniorov. Aj vďaka nej môžu absolvovať zážitkové výlety do prírody, športové aktivity a workshopy či zlepšovať svoju digitálnu gramotnosť prednáškami o vyhodnocovaní informácií na internete. "Vnímame, že seniori patria dlhodobo k jedným z najzraniteľnejších a najmenej si všímaných skupín obyvateľstva, napriek tomu, že fenomén starnutia Európy nie je novinkou. Práve preto ich v spolupráci s Centrom pre filantropiu dlhodobo podporujeme grantovým programom Henkel Slovensko seniorom. Podporujeme v ňom napríklad rôzne kreatívne, medzigeneračné i kvalitu služieb zlepšujúce aktivity pre seniorov. Máme nesmiernu radosť, že sme aj tento rok mohli podporiť ďalších 68 zariadení a neziskových organizácií sumou 65 000 eur," uzatvára Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság.