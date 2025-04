Nadácia Henkel Slovensko venuje v siedmom ročníku výzvy na podporu seniorov 62 000 eur

Hlasovanie o Cenu za inovatívnosť

Nadácia Henkel Slovensko pokračuje vo svojej systematickej podpore projektov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov a senioriek na Slovensku. Do siedmeho ročníka grantovej výzvy, ktorú organizuje Nadácia Henkel Slovensko spolu s Centrom pre filantropiu, sa prihlásilo spolu. Boli zamerané predovšetkým na aktívne starnutie, duševné a fyzické zdravie seniorov, ich sociálne väzby, digitálnu gramotnosť či aktivity, v ktorých sa seniori angažujú ako dobrovoľníci. Odborná hodnotiaca komisia po dôkladnom zvážení vybralaz celého Slovenska, ktorým prerozdelí sumu"Uvedomujeme si zraniteľnosť starších občanov v našej spoločnosti a ich rastúce potreby. Je to téma, ktorá sa stále pohybuje okraji záujmu, ale týka sa každého z nás. Aj preto už siedmy rok systematicky podporujeme projekty zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov. Aspoň takto chceme prispieť k vytváraniu spoločnosti, ktorá si váži a podporuje svojich starších členov," hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie spoločnosti Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarorzság. "V tomto ročníku nás oslovili najmä projekty aktivizujúce seniorov a seniorky k tvorbe a sebarealizácii cez oživovanie tradícií, tvorbu divadla a pohybové aktivity. Veľký prínos vidíme aj v rôznych druhoch terapií prostredníctvom terapeutických zvierat a v projektoch, ktoré prepájajú generácie," dodáva.V rámci podporených projektov budú mimovládne neziskové organizácie, zariadenia pre seniorov a ďalšie zariadenia zapájať do plánovaných aktivít. Pri realizácii projektov pomôže viac ako, ktorí venujú svoj čas a energiu na zlepšenie života starších spoluobčanov.Nadácia Henkel Slovensko už tretí rok udelí piatim výnimočným projektom. Hodnotiaca komisia odporučila 8 nominácií, o piatich laureátoch v otvorenom hlasovaní rozhodnú zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Henkel Slovensko spoločne so širokou verejnosťou. Laureáti Ceny za inovatívnosť získajú navýšenie grantu ona rozvoj a skvalitnenie ich projektového zámeru.Hlasovanie prebieha do. Prehľad nominovaných projektov je zverejnený na stránke SmartHead spolu s linkom na hlasovanie na platforme Sli.do. Medzi nominovanými projektmi sú aktivity zamerané na inovatívne využitie terapie zvieratami, programy digitálnej gramotnosti seniorov, projekty zážitkového učenia a medzigeneračnej spolupráce."Osvedčila sa nám mimoriadna čiastka v podobe Ceny za inovatívnosť, ktorá podporuje organizácie, aby vykročili zo stereotypu a prinášali nevšedné nápady. V minulom roku zarezonovala napríklad výnimočná iniciatíva Láska kvitne v každom veku, ktorá spojila tisíce dobrovoľníkov prinášajúcich radosť seniorom v zariadeniach po celom Slovensku. Pozývame všetkých, aby sa zapojili do hlasovania a pomohli nám vybrať najinovatívnejšie projekty, ktoré si zaslúžia dodatočnú podporu," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová.Dôležitým prínosom grantového programu je, že finančná podpora z Nadácie Henkel Slovensko smeruje do všetkých regiónov Slovenska, od väčších miest až po menšie odľahlé obce. Najviac projektov – až 15 – bude realizovaných v Nitrianskom kraji, kde putuje suma 13 568 eur. Nasleduje Trnavský kraj s 12 podporenými projektami (8 050 eur) a Žilinský kraj s 11 projektami (9 000 eur). Prešovský kraj získal podporu pre 10 projektov (7 324 eur), zatiaľ čo v Bratislavskom a Trenčianskom kraji bude realizovaných po 7 projektov. Banskobystrický kraj získal podporu pre 5 projektov a Košický kraj pre 4 projekty. Dva z podporených projektov majú celoslovenskú pôsobnosť."Naším cieľom je neustále rozširovať dosah našej pomoci a dostať ju aj do regiónov a komunít, ktoré majú obmedzený prístup k finančným zdrojom. Teší nás, že sa nám to darí a že každý rok pribúdajú projekty organizácií, ktoré sa do programu zapájajú po prvýkrát. V roku 2025 získalo finančný príspevok po prvýkrát až 33 mimovládnych organizácií, zariadení pre seniorov a zariadení sociálnych služieb, čo predstavuje takmer polovicu všetkých podporených projektov," vysvetľuje Martin Chamko, správca Nadácie Henkel Slovensko.Nadácia Henkel Slovensko sa aktívne zameriava na zlepšenie kvality života seniorov už od roku 2019. Za sedem rokov existencie programu podporila viac akocelkovou sumou prevyšujúcou. V roku 2025 sa prerozdelí medzi vybrané projekty suma, pričom ďalšíchje vyčlenených na Cenu za inovatívnosť, ktorou odmení päť výnimočných projektov.Medzi hlavné podporené oblasti v predchádzajúcich ročníkoch patrili medzigeneračné aktivity, digitálne vzdelávanie, terapeutické programy a praktická pomoc v každodennom živote. Seniori sa mohli zapojiť do kurzov digitálnej gramotnosti, kde sa naučili bezpečne používať internet a moderné technológie, alebo sa venovať pohybovým a tvorivým aktivitám, ktoré prispeli k ich psychickej a fyzickej pohode.Kompletný zoznam podporených projektov je dostupný na webovej stránke https://cpf.sk/nadacia-henkel-slovensko-podpori-projekty-k-zlepseniu-kvality-zivota-seniorov-a-senioriek/