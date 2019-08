Nadácia obetí letu MH17 malajzijskemu premiérovi: Nešírte pochybnosti

Zákazníčka sa fotografuje vedľa odkazov pre obete letu MH17, v obchodnom dome 23. júla 2014 v malajzijskom Petaling Jaya, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 31. augusta (TASR) - Nadácia zastupujúca rodiny ľudí, ktorí v júni 2014 zomreli pri zostrelení lietadla malajzijských aerolínii nad východnou Ukrajinou, v piatok zaslala list malajzijskému premiérovi Mahathirovi Mohamadovi, v ktorom ho vyzvala, aby prestal šíriť pochybnosti a nejasnosti týkajúce sa vyšetrovania tragického konca letu MH17. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.Lietadlo, ktoré smerovalo z Amsterdamu do Kuala Lumpur, bolo zasiahnuté protileteckou raketou, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.Príbuzní obetí z letu MH17 už začiatkom júna žiadali malajzijského premiéra, aby vysvetlil svoje slová, v ktorých spochybnil, že bystrana, akou je napríklad Rusko, mohla pred piatimi rokmi zostreliť uvedené lietadlo. Podľa jeho slov medzinárodné vyšetrovanie sa snaží postaviť Rusko do zlého svetla. O vysvetlenie v júni požiadala aj holandská vláda.uvádza sa v piatkovom liste holandskej nadácie.píše sa v odoslanom dokumente.Nadácia zároveň upozornila, že Malajzia podporila rezolúciu OSN týkajúcu sa incidentu nad východnou Ukrajinou a súhlasila tiež so spoluprácou s medzinárodným tímom pri vyšetrovaní tejto udalosti.uvádza sa v liste pre malajzijského premiéra.V máji 2018 Holandsko a Austrália uviedli, že Rusko nesie zodpovednosť za zostrelenie letu MH17. Opierajú sa o údaje JIT, ktorá 28. septembra 2016 oznámila, že lietadlo bolo zostrelené raketou 9K37 Buk, ktorá bola odpálená z územia ovládaného proruskými separatistami na Ukrajine. Raketový systém bol podľa nej dovezený z Ruska, kam bol po zostrelení vrátený späť.