Nadácia Pontis opäť udelila ocenenia za prínos k cieľom udržateľného rozvoja

Nadácia Pontis už po štvrtý raz udelila ocenenie za prínos k cieľom udržateľného rozvoja. Laureátkou Ceny SDGs 2022 sa stala Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO, ktorá inovatívnym prístupom „bývanie ako prvé“ (ang. housing first) pomáha rodinám bez domova nájsť dostupné bývanie a vďaka podpornej skupine odborníkov aj zabezpečiť jeho udržanie.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine tiež iniciovala vznik Integračného centra v Košiciach, ktoré poskytuje dlhodobú podporu ľuďom z Ukrajiny s cieľom ľahšej integrácie v meste. V tlačovej správe o tom informovala Nadácia Pontis

Nadácia Pontis v minulosti udeľovala ocenenie v šiestich kategóriách, tento rok sa rozhodla udeliť len jedno ocenenie, a to jednotlivcovi alebo organizácii, ktorá v uplynulom roku najviac prispela k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs).Ide o 17 cieľov definovaných na pôde OSN, ktoré majú podľa svetových lídrov silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu.„Tento rok sme chceli ocenením vyzdvihnúť niekoho, kto dokázal reagovať na aktuálne výzvy, ako sú pandémia alebo vojna na Ukrajine. Hlavnými kritériami pre nás boli inovatívnosť aktivít, reálne výsledky, ale aj partnerstvá, ktoré vďaka týmto aktivitám vznikli," vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.Odovzdávanie ocenenia bolo súčasťou najväčšej konferencie o spoločenskej zodpovednosti CSR Summit 2022, ktorú Nadácia Pontis organizuje pod hlavičkou združenia Business Leaders Forum.Alena Vachnová, ktorá pôsobí ako rozvojová manažérka v Nadácii DEDO v Košiciach, sa už niekoľko rokov venuje otázke ukončovania bezdomovectva, a to využívaním inovatívneho prístupu housing first, ktorý považuje za základnú podmienku dôstojného života bývanie.Nadácia DEDO poskytuje rodinám bez domova sociálne nájomné bývanie, za ktoré platia riadny nájom, a k tomu tím odborníkov, ktorý ich sprevádza a podporuje, aby si bývanie udržali a postupne rozvíjali svoj život k lepšiemu. V rámci pilotného projektu sa podarilo nadácii takto zabývať 23 rodín s deťmi.