Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pomôže rodinám

Na archívnej snímke záchranárske zložky pri zásahu v horiacom bytovom dome v Prešove 6. decembra 2019. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 12. decembra (TASR) – Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny rozdelila v uplynulých dňoch takmer 64.000 eur. Sumu 51.975 eur pridelila osobám postihnutým tragédiou na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove. Ďalších 12.000 eur prerozdelila 39 žiadateľom. Ide o rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.Kraj rozdelil 85 ľuďom zo spomínaného bytového domu sumu 51.975 eur. Tú tvoria okrem dotácie kraja aj priame vklady na účet nadácie od širokej verejnosti, ktoré naň posielala od 6. decembra. Na každého obyvateľa dotknutého bytového domu tak pripadlo 610 eur. Financie, ktoré kraj rozdelil obyvateľom Mukačevskej ulice, sú vo forme účelovej dotácie. Tú budú môcť obdarovaní použiť na pokrytie výdavkov s náhradným ubytovaním, cestovaním, nákupom šatstva, potravín, nového bytového vybavenia alebo na kombináciu týchto účelov. Prvým rodinám odovzdal finančnú výpomoc vo štvrtok (12.12.) predseda PSK Milan Majerský.uviedol po zasadnutí správnej rady nadácie Majerský.Ako ďalej povedal, februárové zasadnutie Zastupiteľstva PSK by malo priniesť schválenie ďalšej finančnej pomoci pre osoby najviac postihnuté výbuchom. Tá bude závisieť od aktuálnej situácie, PSK však predpokladá príspevok vo výške 50.000 eur.Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny prerozdelila na svojom tohtoročnom druhom zasadnutí (10.12.) aj sumu 12.000 eur. Nadácia tak podporí všetkých 39 žiadostí o pomoc sumou pre jednotlivých prijímateľov v rozmedzí od 250 do 400 eur.Žiadosti sú z rôznych častí kraja, a to nielen z Prešova, ale aj z Humenného, Stropkova, Kežmarku, Popradu, Bardejova, Starej Ľubovne, Sabinova či Vranova nad Topľou. Až 14 z nich sa týka finančnej pomoci na rehabilitačné pobyty pre deti.Nadácia každej z týchto žiadostí pridelila finančnú pomoc vo výške 400 eur. Ostatným 25 žiadateľom prispeje sumou od 250 do 300 eur. "vysvetlil správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman a dodal, že jednému zo žiadateľov zabezpečila nadácia vecný dar - práčku.Žiadatelia sa môžu o finančnú podporu uchádzať aj naďalej. Nadácia PSK pre podporu rodiny plánuje v najbližších dňoch zrealizovať na Úrade PSK zbierku trvanlivých potravín. Tie poputujú rodinám, ktoré nadáciu kontaktovali so žiadosťou o potravinovú pomoc.