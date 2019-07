Nadácia Roryho Sabbatiniho bude pomáhať golfovej mládeži

Na archívnej snímke profesionálny golfista Rory Sabbatini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Hrubá Borša 25. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini vo štvrtok absolvoval premiérový ročník charitatívnej akcie v Green Resort Hrubá Borša. Podujatie zorganizoval na podporu svojej nadácie, ktorá má slúžiť na pomoc a rozvoj slovenského golfu.V Hrubej Borši sa zišlo viac ako šesťdesiat hostí, ktorí si zahrali golf s uznávaným profesionálom. S každou skupinou absolvoval 43-ročný rodák z juhoafrického Durbanu jednu jamku. Podujatie malo charitatívny význam. Výťažok z príspevkov a dražby cenných golfových vecí či predmetov z repertoáru slovenského reprezentanta budú tvoriť základ rozpočtu vznikajúcej nadácie." povedal po podujatí Rory Sabbatini.Na Slovensko sa vrátil v pondelok zo Severného Írska, kde absolvoval najstarší major turnaj na svete The Open. V utorok aj v stredu sa venoval slovenským mládežníckym reprezentáciám. Vo štvrtok zorganizoval charitatívny turnaj a v piatok odletí späť do Spojených štátov, kde ho onedlho čaká play-off PGA Tour.“ dodal. Po návrate na starý kontinent si reprezentant chce zahrať aj na podujatiach Európskej Tour vo Švajčiarsku a Holandsku. Pobyt na Slovensku zakončí účasťou na Slovak Championship Open počas druhého septembrového víkendu.Možnosť zahrať si golf s Rorym Sabbatinim využil aj prezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Tomáš Stoklasa.uviedol Tomáš Stoklasa.Golfista Rory Sabbatini robí Slovensku vo svete dobré meno. V prvej časti sezóny vybojoval dve tretie miesta na turnajoch PGA Tour a prebojoval sa na dva major turnaje. Na US Open skončil 43., na British Open 16. "dodal prezident SKGA.