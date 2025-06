Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa výzvu na podporu mobility neziskových organizácií

Pomoc, ktorá priamo zvyšuje efektivitu terénnej práce

Desať vozidiel pre neziskové organizácie po celom Slovensku

Reálne skúsenosti hovoria za všetko

Partneri projektu a ďalšie informácie

25.6.2025 (SITA.sk) -Neziskové organizácie na Slovensku pomáhajú tisícom ľudí. Ich práca často vyžaduje cestovanie na väčšie vzdialenosti alebo potrebujú byť na viacerých miestach naraz. Kvalitné a spoľahlivé vozidlo je pre nich nevyhnutnosť."V Nadácii Volkswagen Slovakia vnímame, že mobilita je často kľúčovou bariérou v práci neziskových organizácií. Mnohé z nich pôsobia v regiónoch s obmedzenou infraštruktúrou alebo pokrývajú rozsiahle územia. Dobrá flotila je našou odpoveďou na túto výzvu – chceme, aby pomoc mohla prísť priamo tam, kde je najviac potrebná," približuje význam projektuProjekt ponúka deväť vozidiel Volkswagen Golf Variant a Volkswagen Caddy Maxi na bezplatné zapožičanie na jeden rok. Ďalšie vozidlo bude určené na krátkodobé využitie. Nadácia prevezme všetky náklady spojené s lízingom, servisom a poistením, neziskové organizácie budú hradiť iba pohonné hmoty."Do grantovej výzvy sa môžu prihlásiť neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia z celého Slovenska, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby a ich činnosť si vyžaduje pohyb v teréne," dopĺňa Michalík Holešová.Organizácie, ktoré už vozidlá Volkswagen využívajú, potvrdzujú pridanú hodnotu tejto podpory. Poskytnuté automobily ich významne odbremeňujú - pomáhajú šetriť čas, financie aj energiu."Športový klub SPECIAL STARS bol obdarovaný úžitkovým automobilom Volkswagen Caddy a od prvého dňa bol zapojený do organizácie súťaží Špeciálnych olympiád Slovensko. Vnímame, aká to je neskutočná pomoc pri prenášaní športového vybavenia, ozvučenia, ako i medailí pre každého športovca s intelektuálnym znevýhodnením. Automobil využívame aj na prevoz športovcov na tieto súťaže, čím odľahčuje úlohu rodiča a šetrí rodinný finančný rozpočet," približuje praktické využitie automobilu v ich organizáciiktorý dáva nádej a priestor na šport aj deťom s intelektuálnym znevýhodnením.Podobne oceňuje podporu ich mobility aj občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors. "Naše červené vozidlá Volkswagen up! denne prechádzajú stovky kilometrov, ktoré umožňujú našim zdravotným klaunom prinášať úsmev a radosť deťom do nemocníc, ale aj emotívne zážitky osamelým seniorom do seniorských zariadení. S červenými vozidlami s veselou potlačou ročne najazdíme približne 15 tisíc kilometrov. Keďže dve z nich sú na ekologický CNG pohon, pomáhajú nám šetriť prírodu aj náklady," oceňuje túto mobilnú podporuvznikla vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia v spolupráci s partnermi Porsche Finance Group Slovakia, Volkswagen a Volkswagen Úžitkové vozidlá.Viac informácií o výzve a prihlasovací formulár nájdete na www.dobraflotila.sk . Výsledky budú zverejnené v septembri 2025.Informačný servis