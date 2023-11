Nadácia Zastavme korupcia vyzýva ministra Šutaja Eštoka, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie v čele rezortu vnútra

15.11.2023 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), aby nezopakoval tú istú chybu a radšej prehodnotil svoje ďalšie pôsobenie v čele rezortu vnútra. Podľa nadácie urobil minister od nástupu do funkcie viacero zásadných prešľapov, za ktoré by v iných, demokraticko-vyspelých krajinách, prišiel o funkciu.Mestský súd Bratislava IV v stredu rozhodol, že do práce sa vracia aj vyšetrovateľ Štefan Mašín . Uviedol to na svojej sociálnej sieti Peter Kubina, advokát obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu s tým, že nad ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom tak vyhrávajú 2:0.Kubina na sociálnej sieti zverejnil aj celé znenie neodkladného opatrenia. Portál Aktuality.sk pripomenul, že po policajnom viceprezidentovi Brankovi Kiššovi má tak už aj ďalší vyšetrovateľ v rukách neodkladné opatrenie, že ho Šutaj Eštok odstavil neoprávnene, pretože Mašin má status chráneného oznamovateľa trestnej činnosti.