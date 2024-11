Nadácia Zastavme korupciu chce znížiť špekulácie pri nákupoch v obciach. Navrhla novú smernicu

Počet vyhlásených zákaziek poklesol o 65 percent

Potreba transparentnosti vo verejnom obstarávaní

Vyššia kontrola nad nákupmi v menších obciach

Experti odporúčajú osloviť viacero záujemcov pre lepšie ceny

14.11.2024 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu pripravila smernicu, ktorá by mohla samosprávy zaviazať k transparentnejším nákupom, ako umožňuje legislatíva. Reaguje tak na uvoľnenie pravidiel pre nákupy štátu aj miest a obcí, ktoré podľa nej vytvárajú priestor na špekulácie a predražené zákazky. Novela zákona o verejnom obstarávaní výrazne uvoľnila od 1. augusta podmienky pre zákazky miest a obcí. Napríklad pre nákupy do 50-tisíc eur už neplatia de facto žiadne pravidlá, pre stavebnú zákazku do 800-tisíc eur stačia tri ponuky od vopred vybraných firiem. Už sa nemusí súťažiť," vysvetľuje Zastavme korupciu.Dodáva, že sa to ukazuje aj v praxi, a argumentuje porovnaniami portálu Transparex.sk, podľa ktorých za tri mesiace počet vyhlásených zákaziek poklesol o 65 percent."V sume ide o pokles o takmer 20 percent," dodáva nadácia. Poukázala tiež na to, že predmetná novela obmedzila kontrolu a znížila pokuty. Odborníci tiež tvrdia, že tri ponuky namiesto súťaže môžu mať za následok predraženie zákazky o 25 až 30 percent. V prípade väčších projektov pritom ide o sumy vo výške státisícov eur. Združenie miesta a obcí Slovenska (ZMOS) zdôrazňuje potrebu férových a efektívnych nákupov, ktoré podľa neho zvyšujú dôveru občanov v samosprávy."Tieto zmeny v zákone nás stavajú pred významnú výzvu. Novela zákona priniesla výrazné zjednodušenie procesov, čo môže byť pre samosprávy prínosom, no zároveň je nevyhnutné zabezpečiť transparentnosť, efektívnosť a kontrolu, aby sa zamedzilo zneužívaniu verejných zdrojov. Naším cieľom je preto pomôcť mestám a obciam nájsť rovnováhu medzi týmito aspektmi a posilniť dôveru občanov v procesy verejného obstarávania," vyjadril sa predseda ZMOS Jozef Božik Nadácia Zastavme korupciu pripravila pre obce vzorovú smernicu, v ďaka ktorej by mohli väčšmi kontrolovať vedenie obce pri nákupoch. Určená je najmä menším obciam. Nadácia sa pri jej tvorbe inšpirovala smernicou o verejnom obstarávaní hlavného mesta Bratislava."Obrátili sa na nás viacerí poslanci obecných zastupiteľstiev s otázkou, čo majú robiť, keď starosta bez akejkoľvek súťaže rozdáva zákazky, pričom veľakrát v takých sumách, ktoré tvoria celoročný rozpočet obec. To bol dôvod, prečo sme sa rozhodli ponúknuť obciam takúto vzorovú smernicu a obmedziť tým rozhodovaciu činnosť starostu a rovnako zvýšiť jeho kontrolu,” objasnil Ľubomír Daňko z Nadácie Zastavme korupciu.Ako ozrejmil Michal Garaj z bratislavského magistrátu, to, že zákon umožňuje obstarávať oslovením troch záujemcov neznamená, že ide o najrozumnejší spôsob. Zdôraznil tiež, že ak na trhu pôsobí viacero firiem, samospráve nič nebráni, aby ich oslovila viac. Podľa jeho slov jej to nepridá prácu, no zvýši to šancu, že nájde najvýhodnejšiu ponuku."Zákon o obciach umožňuje zastupiteľstvu obce prijať zásady hospodárenia alebo interný predpis, ktorým nastavia jasnejšie pravidlá a kontrolu starostu alebo primátora pri uzatváraní zmlúv,” doplnil advokát z advokátskej kancelárie AGM partners Miroslav Cák.