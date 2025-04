Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre nákupy Šutaja Eštoka

Nacenenie zákazky od ministerstva

14.4.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre nákup uniforiem na ministerstve vnútra . Nadácia sa domnieva, že podmienky týchto verejných obstarávaní sú nastavené diskriminačne a v rozpore so zákonom.„Mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami,“ vyhlásila nadácia. Ako Nadácia Zastavme korupciu priblížila, prvou z namietaných zákaziek je nákup vrchných odevov pre policajtov a hasičov. Ministerstvo túto zákazku nacenilo na 21,4 milióna eur, no do súťaže sa zapojil len jeden uchádzač, ktorý uniformy ponúkol a napokon dodal o šesť miliónov drahšie.„Tento postup vzbudzuje vážne pochybnosti o hospodárnosti verejného obstarávania a môže byť v rozpore s princípom efektívneho využívania verejných prostriedkov,” upozornila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková . Druhou namietanou zákazkou je nákup tričiek a polokošieľ. Ako nadácia pripomenula, textílie musia podľa súťažných podkladov obsahovať polyamidové vlákno modifikované škrupinami kávových zŕn.„Ide o mimoriadne špecifický materiál, ktorý je dostupný len u obmedzeného počtu výrobcov,“ podotkla nadácia, ktorá sa tak domnieva, že táto požiadavka mohla byť nastavená účelovo, aby bol zvýhodnený konkrétny dodávateľ. Nadácia upozornila, že určovanie technických podmienok tak, aby sa zúžil okruh súťažiacich, je v rozpore so zákonom.„Podľa zákona je prípustné uvádzať konkrétny materiál iba v prípade, že je zároveň uvedené „alebo ekvivalentný“, čo v tomto prípade absentovalo,“ vysvetlila Nadácia Zastavme korupciu. Nadácia súčasne argumentuje, že podľa odborných zdrojov existuje množstvo alternatívnych materiálov s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami, ako napríklad merino vlna, bambusové vlákna, modal, Sorona či technické zmesi ako Tencel/Lyocell.Požiadavka na kávové vlákna tak nemá podľa nadácie opodstatnenie, ak ide o funkčnosť alebo komfort používateľa. Zastavme korupciu preto žiada ÚVO, aby preverili, či v prípade vrchných odevov ministerstvo dostatočne preskúmalo primeranosť ceny ponuky, a v prípade tričiek a polokošiel žiada preveriť, či rezort vnútra neporušil princíp nediskriminácie úzko špecifikovanou požiadavkou.