Nadácia Zastavme korupciu vyzýva poslancov, aby nepodporili novelu zákona o štátnej službe

25.3.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu vyzýva poslancov Národnej rady , aby nepodporili novelu zákona o štátnej službe. Návrh zákona, ktorý umožňuje verejným funkcionárom podnikať, podľa nej oslabuje základné zásady nestrannosti a transparentnosti vo verejnej službe a výrazne zvyšuje riziko konfliktu záujmov.Vládna novela, ktorú predkladá premiér Smer-SD ), mení tri zásadné pravidlá výkonu štátnej služby - štátnym zamestnancom umožňuje pôsobiť v orgánoch firiem, povoľuje im podnikať na živnosť a dokonca aj vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá súvisí s ich štátnou agendou.Podľa nadácie je najväčším problémom, že novela zákona umožňuje, aby všetci štátni zamestnanci mohli riadiť obchodné spoločnosti. Stačiť im na to bude súhlas zamestnávateľa - bez jasných pravidiel a kontrolných mechanizmov. Doteraz to možné nebolo.Zákon by dokonca umožnil, aby firmy verejných funkcionárov podnikali v rovnakej oblasti, v akej vykonávajú svoju štátnu službu. Podľa návrhu zákona by síce verejní funkcionári nemali za riadenie svojich firiem nárok na odmenu, Nadácia Zastavme korupciu však upozorňuje, že toto ustanovenie sa dá obísť cez rozdelenie zisku firmy.„Napríklad prednosta okresného úradu, pod ktorého patrí katastrálny odbor, tak môže sám sebe udeliť súhlas na podnikanie vo firme, ktorá robí geodetické služby. Takéto prepojenia priamo ohrozujú objektivitu výkonu verejnej moci,“ upozorňuje právnik nadácie Ľubomír Daňko Novela ďalej povoľuje nižším štátnym zamestnancom podnikať na živnosť – ak ich činnosť „nie je zhodná“ s ich pracovnou náplňou. Zákon však nehovorí, kto a ako túto zhodu posudzuje, čím sa otvára diera na obchádzanie pravidiel.Nadácie upozorňuje, že verejní funkcionári budú môcť so súhlasom zamestnávateľa vykonávať aj iné zárobkové činnosti priamo v rovnakom odbore, aký vykonávajú pre štát. Ide o rozbitie základnej zásady verejného záujmu nad osobným. Zákon neurčuje, aké činnosti sú zakázané a nedáva žiadne mantinely, kedy má nadriadený súhlas udeliť alebo neudeliť alebo kedy a ako takýto súhlas zrušiť.„Transparentnosť a nestrannosť nie sú prepych, ale základ dobrého fungovania štátu. Tento zákon ich demontuje v priamom prenose. Vyzývame preto poslancov, aby návrh odmietli a neschválili novelu, ktorá urobí zo štátnej služby inkubátor pre súkromné podnikanie,“ povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková