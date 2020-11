Nadácia Zastavme korupciu žiada o prehodnotenie komisií, ktoré vyberajú nových sudcov

Vážne podozrenia voči členke komisie

Chcú osobnosti s nespochybniteľným kreditom

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nadácia Zastavme korupciu poslala list predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi s prosbou, aby zabezpečil čo najlepšie zloženie výberových komisií, ktoré vyberajú nových sudcov. Mimovládna organizácia to uviedla v súvislosti s akciami Plevel, Vichrica a Búrka.Ako pripomínajú, v databáze súdnej rady, z ktorej sa zostavuje časť výberovej komisie, sa nachádzajú aj osoby, ktorým hrozí trestné, či disciplinárne stíhanie alebo sú s nimi spojené iné podozrenia. V tlačovej správe o tom informovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Organizácia poukazuje na to, že v komisii, ktorá naposledy vyberala nových sudcov bola členkou aj sudkyňa Najvyššieho súdu SR Dana W., voči ktorej vyplynuli závažné podozrenia v rámci vyšetrovania kauzy Plevel. Svedkyňa vypovedala, že ju mala sudkyňa zastrašovať, aby nevypovedala voči obvinenému kolegovi.Medzi kandidátmi na členov komisie je aj bývalá predsedníčka súdnej rady, ktorú vo svojich výpovediach spomínajú dvaja sudcovia obvinení v kauze Búrka. V zozname sa ďalej nachádza sudca Imrich V., okolo ktorého sú podozrenia v súvislosti s komunikáciou Mariana K. v aplikácii Threema. Podľa nadácie je tiež sudca symbolom rodinných prepojení v justícii. „Pochybnosti vzbudzuje aj fakt, že odmietol zbaviť mlčanlivosti sudcov, ktorých výpovede boli dôležité pri vyšetrovaní kauzy Unipharma,“ dodala nadácia.Kandidátom do komisie je aj sudkyňa, ktorá podľa medializovaných informácií počas pôsobenia na okresnom súde obchádzala elektronickú podateľňu. „Viacero osôb na zozname nepožíva nielen našu dôveru, ale ani dôveru odbornej verejnosti,“ konštatuje Petková. „Súdnu radu sme preto požiadali, aby prehodnotila zoznam kandidátov na členov výberových komisií,“ povedala advokátka spolupracujúca s Nadáciou Marianna Leontiev.„Je dôležité, aby vo výberovom procese uspeli len takí kandidáti, ktorí budú mať jasné hodnotové a morálne nastavenie. Ak to tak má byť, tak aj členovia komisií musia byť osobnosti s nespochybniteľným kreditom,“ dodala Leontiev s tým, že je dôležité, aby sa tak javili aj verejnosti.