Nadačný fond Hartmann hľadá opatrovateľov so srdcom, uchádzačom uhradí kurz opatrovania

19.5.2021 (Webnoviny.sk) -Na Slovensku nám chýba v zariadeniach sociálnych služieb približne 25 000 pracovníkov.Slovenská populácia starne a hrozí, že už o niekoľko rokov sa nebude mať kto starať o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb či zariadeniach pre seniorov. Slovensko potrebuje opatrovateľov, ktorí sú sociálne zrelí, odborne zaškolení a vnímajú svoju prácu ako poslanie. Ak ste sa našli v tejto výzve, a chcete zmeniť svoju doterajšiu prácu, zasvätiť svoj život pomoci seniorom, podporujeme tento štart v rámci presunu profesie. Prihláste sa do otvorenej grantovej výzvy Nadačného fondu Hartmann."Uvedomujeme si vážnosť situácie, ktorej čelí naša spoločnosť v oblasti nedostatku kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb. Nechceme byť len pasívnym pozorovateľom tohto nelichotivého stavu, ale chceme priložiť ruku k dielu a pomôct zlepšiť kritickú situáciu vo vybraných regiónoch Slovenska, ktoré zápasia s nedostatkom opatrovateľov. Aj preto sme v rámci nášho Nadačného fondu Hartmann otvorili prvú grantovú výzvu, v rámci ktorej prerozdelíme vybraným žiadateľom celkovo až 9 100 eur," hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti Hartmann - Rico.Opatrovateľstvo je pomáhajúca profesia, ktorá má zvláštne nároky, nielen na kvalifikačné predpoklady ale aj na ľudský prístup. Túto prácu by mali robiť ľudia z presvedčenia, ktorí majú empatiu a vedia súcitiť s inými. Byť dobrým opatrovateľom, znamená byť dobrým človekom. Pokiaľ uvažujete nad zmenou profesie, pošlite do 16.6. 2021 Nadačnému fondu Hartmann vašu žiadosť o finančný príspevok na refundáciu nákladov súvisiacich s rekvalifikačným kurzom opatrovania. Bližšie informácie, podmienky čerpania grantu, ako aj elektronickú žiadosť nájdete na webe Nadačného fondu Hartmann Informačný servis