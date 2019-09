Nadal a Medvedev sa stretnú v nedeľňajšom finále

Ruský tenista Daniil Medvedev odvracia úder Bulhara Grigora Dimitrova v semifinále mužskej dvojhry na US Open v New Yorku 6. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - semifinále:



Rafael Nadal (2-Šp.) - Matteo Berrettini (24-Tal.) 7:6 (6), 6:4, 6:1, Daniil Medvedev (5-Rus.) - Grigor Dimitrov (Bul.) 7:6 (5), 6:4, 6:3

New York 7. septembra (TASR) - Španiel Rafael Nadal a Rus Daniil Medvedev sa predstavia v nedeľňajšom finále tenisového US Open. Druhý nasadený Nadal si v semifinále poradil s turnajovou dvadsaťštvorkou Talianom Matteom Berrettinim 7:6 (6), 6:4, 6:1 a v nedeľu sa pobije o svoj 19. grandslamový titul. Piaty nasadený Medvedev si v grandslamovom finále zahrá premiérovo, keď vyradil Bulhara Grigora Dimitrova rovnako v troch setoch 7:6 (5), 6:4 a 6:3.Nadal sa prebojoval do svojho piateho finále v New Yorku, na konte má zatiaľ tri tituly (2010, 2013, 2017). V semifinále s Berrettinim nevyužil v prvom sete šesť brejkbalov a v tajbrejku prehrával už 0:4. Talian mal potom za stavu 6:4 k dispozícii dva setbaly, no následne prehral štyri loptičky za sebou. "," uviedol Nadal.Španiel bol po vydretom úvodnom dejstve v ďalších dvoch na dvorci pánom. V dueli nečelil ani jednému brejkbalu. Druhý set získal po brejku v siedmej hre, v treťom zobral Berrettinim servis hneď na začiatku a od stavu 2:1 si pripísal štyri gemy v sérii. Premenil hneď svoj prvý mečbal, duel trval 2:35 h. "," vyhlásil Španiel, ktorý napriek zdravotným problémom na začiatku roka získal 12. titul na Roland Garros. "."Dvadsaťtriročný Medvedev sa do grandslamového finále dostal ako prvý Rus od roku 2005, keď Marat Safin vyhral Australian Open. V New Yorku vyhral Safin v roku 2000. Dimitrova brejkol hneď v úvodnej hre zápasu, napriek náskoku 2:0 ale prvý set získal napokon až v tajbrejku. V druhom síce stratil až dvakrát svoj servis, napriek tomu ho získal v pomere 6:4 a v treťom spečatil svoj postup do finále. "" citovala agentúra AFP Medvedeva, ktorý má v uplynulých šiestich týždňoch bilanciu 20:2. Vo Washingtone a Montreale sa dostal do finále, v Cincinnati vybojoval titul.Medvedev sa s o desať rokov starším Nadalom zatiaľ stretli vo vzájomnom dueli iba raz, Španiel minulý mesiac zdolal svojho súpera vo finále práve v Montreale suverénne 6:3 a 6:0. "." Dimitrov, až 78. hráč sveta, mohol byť najnižšie postaveným finalistom US Open od roku 1973. "" uviedol Bulhar.