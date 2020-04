Nadal dá tričko z vlaňajšieho Roland Garros do dražby, peniaze pôjdu na boj s pandémiou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Španielsky špičkový tenista Rafael Nadal sa rôznymi spôsobmi snaží pomáhať v boji proti koronavírusu. Najnovšie sa rozhodol dať do dražby tričko, v ktorom minulý rok triumfoval vo finále grandslamového turnaja Roland Garros a z parížskej antuky si odniesol rekordný dvanásty titul.Výťažok z aukcie v rámci projektu "Cruz Roja Responde" venuje španielskemu Červenému krížu na boj s pandémiou. Tridsaťtriročný Malorčan o to oznámil prostredníctvom videa na svojom twitterovom konte a informovali o tom aj web orf.at.Žlté tričko mal oblečené pri finálovom víťazstve nad Rakúšanom Dominicom Thiemom 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. "Má pre mňa veľký význam. Dúfam, že to oceníte a dosiahneme čo najvyššiu cenu, aby čo najviac peňazí putovalo ľuďom, ktorí trpia a potrebujú našu pomoc," uviedol Nadal.Jeho rodná krajina patrí medzi najpostihnutejšie koronavírusom. V Španielsku evidujú zatiaľ vyše 150-tisíc potvrdených prípadov a viac ako 15-tisíc ľudí ochoreniu Covid-19 podľahlo.Do projektu "Cruz Roja Responde" sa zapojilo už viacero španielskych športových osobností ako napríklad basketbalista Pau Gasol či niekdajší víťaz cyklistickej Tour de France Alberto Contador.