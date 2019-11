Nadal po španielskom triumfe pochválil súpera: Kanada má skvelý tím

Rafael Nadal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 25. novembra (TASR) - Triumf domácich španielskych tenistov a viacero otáznikov priniesol prvý ročník finálového turnaja Davisovho pohára v Madride. Počas niektorých zápasov v základných skupinách tribúny zívali prázdnotou, mnohé z nich sa natiahli až do druhej hodiny nadránom. Vyvrcholenia nového formátu súťaže však prinieslo napínavé duely a aréna La Caja Magica praskala vo švíkoch.Hrdinom daviscupového týždňa bol Rafael Nadal, ktorý mal leví podiel na tom, že Španielsko šiestykrát v histórii získalo. Líder svetového rebríčka ATP vyhral všetkých osem zápasov, v ktorých nastúpil. Vo finále proti Kanade získal rozhodujúci bod po triumfe nad Denisom Shapovalovom.uviedol Nadal pre akreditované médiá. Feliciano Lopez, ktorý po boku Nadala uspel vo štvorhre v sobotňajšom semifinále proti Veľkej Británii, označil svetovú jednotku zavystrúhal Lopez Nadalovi kompliment.Kanada napriek prehre so Španielmi dosiahla najväčší úspech v 119-ročnej histórii Davisovho pohára, po prvý raz dokráčala až do finále. Zverenci trénera Franka Danceviča si zabezpečili účasť v Madride vďaka februárovému kvalifikačnému víťazstvu 3:2 nad Slovenskom na antuke v bratislavskom NTC a v španielskej metropole predviedli spanilú jazdu. Veľkou oporou bol Vasek Pospisil, ktorý v závere sezóny chytil druhý dych. "Tenis je v Kanade teraz horúca téma. Je krásne sledovať túto mladú generáciu chlapcov, ktorá produkuje nádherný tenis. Kanadský tím čaká svetlá budúcnosť," tvrdí šéf kanadskej lavičky.