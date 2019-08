Nadal s Federerom budú kandidovať do Hráčskej rady ATP

Roger Federer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 9. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal a jeho dlhoročný veľký rival Švajčiar Roger Federer sa dohodli, že budú spoločne kandidovať do Hráčskej rady ATP. Nadal, osemnásťnásobný grandslamový víťaz, to oznámil na turnaji Masters 1000 v Montreale. Španiel postúpil v Kanade do štvrťfinále po víťazstve 6:3, 6:4 nad Argentínčanom Guidom Pellom.V rade ATP sa uvoľnili miesta, keď sa svojich funkcií vzdali Holanďan Robin Haase, Brit Jamie Murray a Ukrajinec Sergij Stachovskij.povedal Nadal. "" dodal a poukázal na Srba Novaka Djokoviča, ktorý sa ako prezident Hráčskej rady ATP dostal v mnohých veciach do sporu s inými hráčmi.