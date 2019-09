Nadal sa po US Open neubránil slzám: Každý titul môže byť môj posledný

Španielsky tenista Rafael Nadal si utiera slzy po víťazstve nad Rusom Daniilom Medvedevom vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 8. septembra 2019 v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. septembra (TASR) - Mimoriadne emotívne prežíval zisk svojho 19. grandslamového titulu španielsky tenista Rafael Nadal. Pri čakaní na lavičke na trofej po víťaznom finále na US Open sa neubránil slzám, keď organizátori spustili na obrej obrazovke zostrih pripomínajúci jeho predchádzajúce triumfy a fanúšikovia skandovali jeho meno. Tridsaťtriročný tenista priznal, že už má svoj vek a každé takéto víťazstvo môže byť jeho posledné.vravel s úsmevom "Rafa", ktorý zvládol takmer päťhodinovú päťsetovú drámu s Rusom Daniilom Medvedevom a štvrtýkrát v kariére zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza US Open.citoval ho denník El Mundo.Nadal sa predstavil vo svojom piatom finále v New Yorku, predtým sa z víťazstva tešil v rokoch 2010, 2013 a 2017. Okrem toho vlastní aj 12 titulov z Roland Garros, dva z Wimbledonu a jeden z Australian Open. S 19 grandslamovými titulmi už iba o jeden zaostáva za aktuálnym rekordérom Rogerom Federerom. Nadal však zdôraznil, že hnanie sa za rekordmi nie je niečím, čím by si nechal rušiť spánok.povedal rodák z Mallorky.Z Flushing Meadows si odnáša prémiu 3,85 milióna amerických dolárov. V priebehu turnaja stratil spolu iba tri sety - okrem dvoch finálových ešte jeden v osemfinále s Chorvátom Marinom Čiličom. Vzájomnú bilanciu s o desať rokov mladším Medvedevom upravil na 2:0, v auguste ho zdolal aj vo finále Montreal Masters. Finálový zápas trval 4:49 h, Nadal premenil 6 z 21 brejkbalov, jeho súper mal bilanciu 5/15. Vo víťazných úderoch dominoval Medvedev 75:62, na esá 14:5, urobil ale aj viac nevynútených chýb ako Nadal (57:46).vyhlásil Nadal, ktorý zložil poklonu súperovi.dodal Španiel. Ten sa stal druhým najstarším šampiónom v New Yorku v open ére po Kenovi Rosewallovi, ktorý v roku 1970 triumfoval ako 35-ročný. Nadal prehral doteraz iba jeden grandslamový zápas, v ktorom viedol 2:0 na sety - v 3. kole US Open s Talianom Fabiom Fogninim.