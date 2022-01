Nadal si v Melbourne zahrá 14. štvrťfinále, v extrémne dlhom tajbrejku porazil Mannarina

Mannarina potrápili zdravotné problémy

Nadal sa postaví proti Shapovalovi



23.1.2022 (Webnoviny.sk) - Keď španielsky tenista Rafael Nadal vyhral nekonečne dlhý tajbrejk úvodného setu v nedeľňajšom dueli na Australian Open v Melbourne proti Francúzovi Adrianovi Mannarinovi , vedel, že má úspešne za sebou veľkú časť osemfinálovej bitky.V prvom sete si obaja ľaváci strážili svoje podanie, čo vyústilo do tajbrejku. V ňom sa bojovalo ako o život a skúsenejší Nadal ho napokon ovládol v pomere 16:14. Tajbrejk trvajúci 28 minút a 40 sekúnd akoby na Mannarinovi zanechal stopy a Španiel v ďalších dvoch setoch triumfoval bez výraznejších problémov zhodne 6:2."Po prvom sete som už nebol v stopercentnom zdravotnom stave, aby som mohol bojovať rovnocenne s Rafom. On už potom dominoval," priznal Mannarino (69. v renkingu ATP), ktorý sa už počas tajbrejku chytal za brucho, resp. slabiny v nohe."Hral som už viacero dlhých tajbrejkov, ale tento bol šialený. A áno, priznávam, mal som v ňom poriadnu dávku šťastia. Ja som mal svoje šance, ale aj súper ich mal. Do loptičky udieral rýchlo a plocho a s jeho údermi som mal veľké problémy. V tajbrejku som vyhral polovicu tohto zápasu," podotkol 35-ročný rodák z Malorky. "Som veľmi rád, že som prvý set prežil. Bol to veľmi dôležitý moment," doplnil.Nadal je víťaz Australian Open z roku 2009, okrem toho bol ešte trikrát vo finále (2012, 2014, 2017, 2019), kde prehral dvakrát s Djokovičom, raz s Federerom aj Wawrinkom.V ostatných dvoch rokoch sa lúčil vo štvrťfinále, kde celkovo postúpil už štrnásťkrát. Viac ich mal na konte v celej histórii Australian Open iba Federer (15), štrnásťkrát bol v osmičke najlepších aj Austrálčan John Newcombe. Celkovo zo všetkých štyroch grandslamových turnajov Nadal nazbieral už 45 štvrťfinálových účastí, pred ním sú len Djokovič (51) a Federer (58).Nadal, ktorý má na konte 20 grandslamových titulov, rovnako ako Novak Djokovič a Roger Federer, je tak potenciálne tri víťazstvá od rekordnej 21. trofeje z podujatí tzv. veľkej štvorky.Vo štvrťfinále to však bude mať náročné, keďže bude čeliť Kanaďanovi Denisovi Shapovalovovi , ktorý v osemfinále vyradil úradujúceho olympijského šampióna - Nemca Alexandra Zvereva. "Nastúpiť proti Rafovi je pre mňa zakaždým česť. Ako vždy, bude to veľký súboj," skonštatoval 22-ročný Shapovalov.