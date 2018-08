Nadal v Toronte zničil Tsitsipasa a na jeho narodeniny oslávil 80. titul na hlavnom okruhu ATP

TORONTO 13. augusta - Španielsky tenista Rafael Nadal po piatich rokoch ovládol turnaj z elitnej série ATP Masters 1000 na tvrdom povrchu v Kanade.Vo finále podujatia Rogers Cup v Toronte najvyššie nasadený Nadal zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa za 86 minút 6:2, 7:6 (4). Nadal získal v deň 20. narodením svojho súpera 80. titul na hlavnom okruhu ATP a celkovo rekordný 33. z kategórie ATP Masters 1000. Druhý v tejto štatistike Novak Djokovič má 30 triumfov na "tisíckach".

Istá účasť na turnaji Nitto

Vďaka víťaznému ťaženiu v Toronte sa stal prvým hráčom s istou účasťou vo dvojhre na koncoročnom výberovom turnaji Nitto ATP Finals v Londýne. Zároveň posilnil svoju ambíciu ukončiť rok po piaty raz ako svetová tenisová jednotka."Osemdesiat je veľké číslo a pre mňa veľmi dôležité. Veľmi si cením triumfy na turnajoch ATP Masters 1000, lebo sa tam nedá vyhnúť ťažkým súperom. Kanada je miesto, kde sa mi veľmi páči a cítim sa tu komfortne. Počas celého turnaja som hral v kanadských farbách (červenej a bielej - pozn.)," poslal Nadal veľavravný odkaz divákom v Toronte.Energický ľavák na turnaji Rogers Cup, ktorý ako dejisko pendluje medzi medzi Torontom a Montreal, nikdy neprehral vo finále. Jeho štyri triumfy z kanadského "hardu" pochádzajú z rokov 2005, 2008, 2013 a 2018. Pre kráľa antuky je to vôbec najúspešnejší turnaj na tvrdom povrchu."Je to najlepší možný štart do rozhodujúcej časti sezóny na tvrdých povrchoch. Keby ste mi to povedali pred dvoma týždňami, že v Toronte zdvihnem nad hlavu trofej, iba by som sa pousmial," dodal Nadal v rozhovore pre ESPN.

Grékov najlepší tenisový týždeň

Suverénny Nadal viedol vo finále nad zakríknutým Tsitsipasom 6:2 a 5:3, lenže potom mierne neustál tlak a prvýkrát prepustil súperovi svoje podanie. Oslávenec Tsitsipas sa chytil šance, otočil na 6:5 a dokonca mal setbal pri podaní Nadala. Rodák z Malorky ho však vymazal a v tajbrejku už nedal menej skúsenému súperovi šancu.Napriek tomu má grécky mladík za sebou najlepší tenisový týždeň v kariére, v Toronte postupne vyradil až štyroch hráčov z najlepšej svetovej desiatky: Rakúšana Dominica Thiema (8.), Srba Novaka Djokoviča (10.), Nemca Alexandra Zvereva (3) a Juhoafričana Kevina Andersona (6.).Odvrátil dovedna tri mečbaly a odmenou mu je kariérne maximum v podobe 15. miesta v singlovom poradí ATP. Štyroch súperov z elitnej desiatky na jednom turnaji zdolal ako najmladší v histórii.

Hlad po víťazstvách

Turnaj ATP v Toronte

finále dvojhry





Rafael Nadal (Šp.-1) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 6:2, 7:6 (4)

finále štvorhry





Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.-2) - Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.) 6:2, 6:7 (7), 10:6 (zápasový tajbrejk)



Najviac titulov na hlavnom okruhu ATP vo dvojhre v tenisovej "open" ére:



Jimmy Connors (USA) 109

*Roger Federer (Švaj.) 98

Ivan Lendl (ČSSR/USA) 94

*Rafael Nadal (Šp.) 80

John McEnroe (USA) 77

Rod Laver (Aus.) 74

*Novak Djokovič (Srb.) 69

Björn Borg (Švéd.) 64

Pete Sampras (USA) 64

Guillermo Vilas (Arg.) 62



*označenie aktívnych hráčov



Najviac titulov na podujatiach ATP Masters 1000 vo dvojhre:



Rafael Nadal (Šp.) 33

Novak Djokovič (Srb.) 30

Roger Federer (Švaj.) 27

Andre Agassi (USA) 17

Andy Murray (V. Brit.) 14

"Napriek prehre cítim hlad po ďalších víťazstvách. Už viem, že mám na to, aby som porážal aj veľkých hráčov," uviedol Tsitsipas a na adresu svojho premožiteľa Nadala uviedol: "Trpezlivosť Rafu je úžasná. On sa len tak nezlomí. Na kurte pripomína buldoga a nechá vás vytrpieť si to tam. Ak budem tvrdo pracovať, možno sa jedného dňa dostanem na jeho úroveň."Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí finále dvojhry a štvorhry na tenisovom turnaji ATP Masters 1000 Rogers Cup v kanadskom Toronte (dotácia 5 939 970 USD, tvrdý povrch):