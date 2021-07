Nádejní hasiči musia pred prijatím do HaZZ prejsť fyzickými aj zdravotnými skúškami

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) pravidelne dopĺňa svoje početné stavy. Ako v tejto súvislosti hasiči informujú na sociálnej sieti, uchádzač o prácu v HaZZ musí prejsť prijímacím konaním, ktoré pozostáva z previerky fyzickej zdatnosti, psychologického vyšetrenia a tiež vyšetrenia zdravotného stavu.

Ešte predtým však záujemca musí preukázať, že je štátnym občanom SR, plnoletý, bezúhonný, má spôsobilosť na právne úkony, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území SR. Podmienkou je tiež úplne stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Fyzická previerka

Overenie zdravotného stavu

17.7.2021 (Webnoviny.sk) -„Po absolvovaní prijímacieho pohovoru môže uchádzač pristúpiť k overeniu svojej fyzickej zdatnosti. Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti sú rozdelené do šiestich vekových kategórií," informujú hasiči.Fyzickú previerku podľa HaZZ tvorí spolu šesť disciplín – beh na 50 metrov, skok z miesta, ľah–sed za 60 sekúnd, zhyby na hrazde, beh na 12 minút a plávanie na 100 metrov.„Po úspešnom zvládnutí telesnej previerky prichádza na rad psychologické vyšetrenie, ktoré je zamerané na odhalenie osobnostnej stránky uchádzača. Vyšetrenie trvá spravidla šesť až sedem hodín," uvádzajú hasiči.Po odporúčaní psychológa môže podľa HaZZ záujemca prejsť do tretej časti prijímacieho konania a tou je overenie zdravotného stavu.„Po absolvovaní potrebných vyšetrení, posúdi zistené lekárske výsledky špecializovaný lekár HaZZ, ktorý uchádzačovi určí zdravotnú klasifikáciu," uvádzajú hasiči.Tým, ktorí majú záujem o zásahovú činnosť, musí byť určená zdravotná klasifikácia A, teda vykonávanie štátnej služby bez obmedzení. „Po absolvovaní výberového konania a splnení všetkých podmienok sa uchádzač zaraďuje do databázy uchádzačov po dobu jedného roka," dodal HaZZ.