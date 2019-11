Nadmerné riskovanie a slabá ziskovosť bánk ohrozujú finančnú stabilitu

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Signály nadmerného riskovania rovnako ako zníženie ziskovosti bánk patria medzi najväčšie problémy eurozóny, uviedla Európska centrálna banka (ECB) vo svojej polročnej správe o finančnej stabilite,uviedla ECB. ECB už v máji varovala pred, medzi ktoré patria neistota v globálnom obchode a brexit.uviedol viceprezident ECB Luis de Guindos.Podľa ECB vzrástol rizikový apetít v oblasti tieňového bankovníctva, kam patrí celý rad inštitútov od poisťovní po investičné fondy. Táto oblasť je totiž menej regulovaná a orgány dohľadu nemajú dostatok kompetencií na obmedzenie ich aktivít. Zvýšenie riskovania v tejto oblasti znamená, že v prípade náhlych šokov, ktoré by ohrozili tieto inštitúty, sa nákaza môže rozšíriť do ostatných oblastí finančného systému.Tieto tieňové finančné inštitúty rastú na úrok tradičných bánk, ktorých regulácia sa po globálnej finančnej kríze výrazne sprísnila. Podľa ECB nástroje v oblasti makroprudenciálneho dohľadu sú v oblasti tieňového bankovníctva stále nedostatočné a potrebujú ďalší rozvoj.Pokiaľ ide o tradičné banky, obavy stále vyvoláva ich slabá ziskovosť. Zisky podľa ECB zostanú naďalej pod tlakom z dôvodu nízkych úrokových sadzieb.ECB takisto varovala pred rýchlo rastúcimi cenami nehnuteľností. Prudké zdraženie spoločne s vysokým zvýšením hypotekárneho úverovania a zadlženosťou domácností predstavujú veľké riziká vo viacerých krajinách.Podľa septembrovej prognózy ECB by ekonomika eurozóny mala tento rok vzrásť o 1,1 % a v roku 2020 o 1,2 %.