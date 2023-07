Nadmiera poslaneckých návrhov, skrátené konanie a prílepky. Mimovládky navrhujú riešenia na neduhy parlamentu

Zneužívanie legislatívneho procesu

Skrátené legislatívne konanie

Ústavu novelizovali už 21-krát

5.7.2023 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu Via Iuris navrhujú viaceré opatrenia, ktoré majú zabrániť obchádzaniu legislatívneho procesu.Chcú, aby verejnosť mala možnosť zapojiť sa do legislatívneho procesu aj v prípade poslaneckých návrhov zákonov. Uvádza sa to v dokumente Návrhy pre silný právny štát 2023, ktorý mimovládky zverejnili.„V prípade poslaneckých návrhov zákonov navrhujeme, aby sa do legislatívneho procesu doplnilo pripomienkové konanie, ktoré by nasledovalo po tom, ako je návrh schválený v prvom čítaní v národnej rade,“ uvádza sa v materiáli.Pri zmenách ústavy by malo byť podľa nich vylúčené skrátené legislatívne konanie. Žiadajú pripomienkové konanie pre odbornú aj laickú verejnosť po prvom čítaní návrhu na zmenu ústavy v Národnej rade SR a tiež zakotvenie procesu zmeny tohto dokumentu priamo v Ústave SR.Odôvodňujú to tým, že poslanci legislatívny proces často obchádzajú až zneužívajú. Počas aktuálneho volebného obdobia bolo mimoriadne nadužívané skrátené legislatívne konanie.Ako vyplýva zo štatistík Národnej rady SR, do apríla 2023 schválil parlament v aktuálnom volebnom období 508 zákonov, z toho až 107 v skrátenom legislatívnom konaní, čo je 21,06 percenta.„To je doposiaľ najvyšší podiel zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní v histórii Slovenskej republiky. Podiel zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní zvyčajne neprekračoval 10 percent,“ poukázali mimovládky.Naďalej tiež podľa nich pretrvávalo obchádzanie zákazu nepriamych noviel a tzv. legislatívnych prílepkov.„Navyše, v tomto volebnom období sme zaznamenali nový fenomén – prudký nárast počtu poslaneckých návrhov zákonov. Kým doposiaľ pomer poslaneckých návrhov predsta­voval 12 až 23 percent spomedzi všetkých schválených zákonov (s výnimkou viac ako 28 percent v predchádzajúcom volebnom období), v tomto volebnom období narástol počet zákonov, ktoré navrhli a schválili poslanci, až na vyše 37 percent,“ doplnili organizácie.Tento trend sa dramaticky zvýšil po tom, čo v decembri 2022 vyslovil parlament nedôveru vláde. Ústava SR bola novelizovaná už 21-krát, pričom počet návrhov na jej novelizáciu, ktoré boli predložené v parlamente k marcu 2022, bol viac ako 160.Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že slovenskú ústavu možno novelizovať pomerne jednoducho a v porovnaní s bežnými zákonmi sa na jej schválenie vyžaduje len potrebná ústavná väčšina, inak sa proces nijako nelíši.Slovenská ústava tak patrí k najslabšie chráneným v Európe, upozornili mimovládky.