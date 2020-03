Naďovi sa nepozdáva výška splátok za objednané stíhačky F-16, musí si naštudovať zmluvu

Výška splátok je dosť vysoká

Piloti sa už pripravujú v USA

28.3.2020 - Minister obrany Jaroslav Naď ( OĽaNO ) je zatiaľ pri nadzvukových lietadlách F-16 opatrný. Pred rokovaním s americkou stranou si chce najskôr naštudovať zmluvu. Uviedol to v odpovediach pre agentúru SITA, ktorá sa pýtala, ako by mohlo vyzerať rozloženie splátok za 14 lietadiel, ktoré Naď avizoval. Minister nechce partnerom posielať odkazy cez médiá, zároveň označil debatu o prípadnej úprave splátok za predčasnú.Slovensko objednalo 14 lietadiel F-16 za predchádzajúceho vedenia rezortu obrany. Základná zmluva bola podpísaná na sumu približne 1,6 miliardy eur. Naď vo viacerých rozhovoroch spomenul, že výška splátok je dosť vysoká a chce sa preto zaoberať ich možným prepočtom. „Ide o takmer tretinu rozpočtu rezortu obrany,“ priblížil Naď výšku splátok. Ako bude vyzerať ich finálna podoba v súčasnosti nie je zrejmé.„Táto diskusia je predčasná. Potrebujem sa v prvom rade dôkladne oboznámiť s podpísanou zmluvou, ktorá nebola zverejnená. Navyše, určite nebudeme komunikovať s naším spojencom prostredníctvom médií. Akékoľvek návrhy by sa mali v prvom rade dozvedieť Spojené štáty americké ako zmluvná strana,“ uviedol Naď.Súčasný minister ešte pred parlamentnými voľbami hovoril o tom, že finálna suma za stíhacie lietadlá môže presiahnuť dve miliardy eur. Zatiaľ nie je známe ani to, o koľko sa môže pôvodná zmluva rozšíriť pri započítaní servisu strojov či zabezpečenia potrebnej infraštruktúry. Stíhačky majú byť dodané na prelome rokov 2023 a 2024.Ministerstvo obrany dotiahlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16. Ich dodanie je naplánované do roku 2024. Slovenskí piloti, ktorí budú na strojoch lietať, sa už pripravujú v Spojených štátoch amerických. Lietadlá boli obstarané cez americký program spôsobom vláda - vláda. Slovenské nebo v súčasnosti strážia zastaralé stroje MiG-29, na ktorých prevádzku Slovensko navyše vynakladá ročne desiatky miliónov eur.