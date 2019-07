Nadrogovaný Slovák utekal rakúskym policajtom, narazil do pumpy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Traun 11. júla (TASR) - Vodič osobného auta identifikovaný ako 28-ročný Slovák narazil vo štvrtok do stojanu čerpacej stanice v hornorakúskom meste Traun, keď unikal vysokou rýchlosťou policajnej hliadke. Ukázalo sa, že muž bol pod vplyvom alkoholu a drog, pričom nemal platný vodičský preukaz a jeho vozidlo nebolo schválené do premávky, informovala tlačová agentúra APA.Policajná hliadka v Traune sa snažila Slováka zastaviť po tom, ako si všimla jeho neobvyklý spôsob jazdy. Po zapnutí majákov však vodič "", prerútil sa cez zónu s obmedzenou rýchlosťou a unikal smerom na susedné mesto Linz.Prenasledovaný motorista nakoniec náhle zabočil k čerpacej stanici, avšak stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do stojanu, pričom ho celý vytrhol zo zeme. Prítomný chodec sa zachránil "" tým, že odskočil do strany, uviedla APA s odvolaním sa na vyhlásenie hornorakúskej polície.Slovák chcel po náraze pokračovať v úteku pešo, policajti ho však dolapili, keď sa potkol na obrubníku a spadol. Pri zatýkaní kládol značný odpor.Pri následnej skúške sa zistilo, že mal v sebe zhruba jedno promile alkoholu. Muž sa tiež priznal, že pred jazdou požíval metamfetamín, uviedol spravodajský portál Oberösterreichische Nachrichten. Polícia v danom prípade rieši taktiež nález bieleho prášku v aute zatknutého Slováka.