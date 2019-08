Nafta má ambíciu byť paneurópskym energetickým operátorom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. augusta (TASR) - Spoločnosť Nafta v súčasnosti smeruje k pozícii univerzálneho európskeho operátora, ktorý poskytuje služby na garantovanej vysokej úrovni po celej Európe. Uviedol to riaditeľ úseku obchodu a marketingu firmy Ladislav Barkoci v rozhovore pre portál slovgas.sk.Z pohľadu skladovacej sezóny bola podľa Barkociho minuloročná sezóna na trhu veľmi podobná s predchádzajúcim rokom. Vyzdvihol vlaňajšiu investíciu do nemeckých zásobníkov.priblížil.Dnes má Nafta skladovaciu kapacitu 60 terawatthodín (TWh) a je v pozícii 6. najväčšieho operátora zásobníkov v Európe. Stratégiou firmy je ďalší rast. "" vysvetlil Barkoci.Pripomenul, že Nafta pôsobí už v piatich krajinách Európy – na Slovensku, v Rakúsku, Česku, na Ukrajine a v Nemecku.spresnil Barkoci.Spoločnosť v uplynulej sezóne zaviedla novinku, tzv. framework kontrakt, rámcovú zmluvu na skladovanie plynu.priblížil. Vďaka tomu môžu obchodníci využívať krátkodobé príležitosti na trhu s plynom a firme to prináša väčšie využitie skladovacích kapacít.