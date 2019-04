Nagasacká univerzita prestala najímať učiteľov, ktorí fajčia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 23. apríla (TASR) - Štátna univerzita v japonskom meste Nagasaki prestala najímať profesorov a učiteľov, ktorí fajčia. Rozhodnutie súvisí s protifajčiarskou kampaňou pred budúcoročnými olympijskými hrami v Tokiu, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Hovorca univerzity Jusuke Takakura uviedol, že "prestali najímať všetkých vyučujúcich, ktorí fajčia". Škola však naďalej prijme tých žiadateľov, ktorí prisľúbili, že s týmto zlozvykom skoncujú ešte pred nástupom do práce.Od augusta zároveň vstúpi do platnosti úplný zákaz fajčenia v celom areáli univerzity a otvoria kliniku pre tých, ktorí s fajčením nedokážu prestať, povedal Takakura.povedal ďalej hovorca. Dodal, že univerzita sa radila aj s právnikmi a nemyslí si, že toto jej rozhodnutie je v nesúlade s antidiskriminačnými zákonmi.Miestne médiá informovali, že Nagasacká univerzita patrí k prvým štátnym univerzitám, ktorá takúto podmienku prijatia do zamestnania zaviedla. Všímajú si, že tento krok prichádza po tom, ako vedenie hlavného mesta Tokio schválilo vlani prísne nariadenia namierené proti fajčiarom v rámci kampane pred letnými olympijskými hrami v roku 2020.