Nagya vystrašila nočná mora: Proti západu môžeme prehrať iba vo sne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Višňovský zhodil päť kilogramov

V hre je veľa

Inšpirovali sa Messiho dresom

Veľkolepá premiéra disciplíny "Dunk Tank"

Dobrovoľníci Gáborík a Lašák

11.2.2024 (SITA.sk) - V nedeľubude košická Steel Aréna hostiť atraktívnyProtagonisti exhibičného predstavenia si pred rozlúsknutím odvekej rivality nič nedarujú a v oboch táboroch je slovíčko prehra na zozname zakázaných.Domácej atmosféry sa už nemôže dočkať kapitán východniarskeho tímu Ladislav Nagy . Na dôverne známom ľade si nič iné ako víťazstvo nepripúšťa."Včera sa mi snívalo, že sme prehrali. Keď som sa zobudil, padol mi kameň zo srdca. Viem, že takáto vec sa mohla prihodiť len vo sne," odfúkol si bývalý kapitán extraligových Košíc, ktorý sa bude spoliehať aj na podporu publika.Výpravu zo západu privedie na opačnú stranu Slovenska Ľubomír Višňovský . Niekdajší úspešný obranca nič nepodcenil a počas uplynulých týždňov sa dostával do formy."Pripravil som sa zodpovedne. Dokonca som zhodil päť kilogramov. Západ nemôže prehrať,“ vyhlásil Višňovský v tlačovej správe organizátorov.Očakávanú konfrontáciu neberie nikto na ľahkú váhu. V hre je veľa, veď členovia zdolaného tímu budú musieť dlhodobo znášať podpichovačné poznámky protivníkov."Rivalita východu a západu nemá hraníc, preto médiám odporúčam absolvovať všetky rozhovory s hráčmi pred a počas exhibície. Som si istý, že po záverečnom klaksóne nebude polovici účastníkov vôbec do reči,“ upozornil organizátor podujatia Richard Lintner Rúškom tajomstva bol zahalený dizajn dresov. Organizátori nechávali fanúšikov v napätí až do posledného možného momentu."Môžem smelo prehlásiť, že počas exhibície síce nastúpia legendy v hokejovo netradičných, no jednoznačne najkrajších dresoch. Inšpirovali sme sa klubovým dresom Lionela Messiho. Na druhej strane sme zasa využili belasú farbu," ozrejmil Richard Lintner."Myslím si, že sa budú všetkým páčiť aj preto, že ružovo-belasá All Star čiapka, ktorá je v limitovanom počte 500 kusov, trhá rekordy záujmu už teraz. V predaji bude len počas nedeľnej akcie," upriamil pozornosť na možnosť získať exkluzívnu pamiatku na podujatie. Záujemcovia však musia konať bleskovo.Priaznivci budú mať po akcii možnosť uchmatnúť si dres svojho obľúbenca v aukcii. Ako už bolo skôr avizované, výťažok bude venovaný na 4. ročník charitatívneho kempu pre mladých športovcov. Ambíciou je teda nielen predviesť nezabudnuteľnú šou, ale rovnako pomôcť dobrej veci.Osobnosti, ktoré sa postarali o historicky najväčšie úspechy slovenského hokeja, čaká duel pozostávajúci z troch 10-minútových tretín vo formáte štyroch proti štyrom. Prestávky vyplnia tradičné súťaže zručností. Jednou z nich bude za veľkou mlákou obľúbený "Dunk Tank". Na starom kontinente si táto disciplína odkrúti veľkolepú premiéru.Veľký otáznik visel nad tým, kto zaujme nechcenú pozíciu a sadne si na sklápaciu lavičku. O všetkom malo rozhodnúť žrebovanie. Medzi protagonistami sa ale napokon našli dobrovoľníci nedôverujúci schopnostiam konkurencie. Tŕpnuť nad kaďou plnou vody budú Marián Gáborík Ak sa odhodlaným strelcom podarí zasiahnuť dostatočný počet terčov, ich čerstvo mokrí rivali sa budú musieť spred zaplnených tribún presunúť prezliecť do šatní.Sponzorom akcie je Slovenský dom počas MS v hokeji v Ostrave, ktorý svoje brány otvorí 8. mája a navštíviť ho bude možné až do 21. mája. Počas svetového šampionátu sa budú môcť hokejoví nadšenci na tomto mieste stretnúť, občerstviť a zažiť veľa zábavy. Svoje stále štúdio tam navyše bude mať televízna relácia "Citronáda". Tradičná šou Richarda Lintnera odvysiela počas majstrovstiev sveta osem epizód s exkluzívnymi hosťami.