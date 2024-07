Nahlásená bomba na bratislavskom letisku, museli ho evakuovať

31.7.2024 -Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave bola nahlásená bomba a museli ho evakuovať.. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti Facebook . „Na mieste je vykonávaná pyrotechnická prehliadka a vyšetrovaním tejto udalosti sa zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu," priblížila polícia.Medzi deviatou a jedenástou predpoludním sú z bratislavského letiska naplánované odlety do Antalye, Olbie, Eindhovenu a Trapani. O 9:46 pristálo lietadlo z Burgasu, minútu pred deviatou dovolenkári z egyptského letoviska Marsa Alam a deväť minút po desiatej aj let spoločnosti Ryanair z Alghera. O 10:22 má pristáť let z Mersa Matruh, o 10:44 z Antalye a osem minút po jedenástej aj lietadlo Smartwings z Iraklia.Všetky prílety a odlety si môžete pozrieť na webovej stránke bratislavského letiska

Lety, na ktoré mal vplyv poplach:

Neodletel spoj dopravcu Corendon Airlines do tureckej Antalye. Pozastavené sú aj ďalšie odlety.

Prileteli lietadlá Smartwings z egyptských dovolenkových destinácií Marsá Alam a Mersa Matrúh, Ryanairu z Burgasu a Alghera a Mavi Gök z Antalye, cestujúci však nemôžu vystúpiť.